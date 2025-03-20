財長：台美避免雙重課稅 一定本於互惠對等原則簽署

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（中央社記者張璦台北20日電）針對台美避免雙重課稅協定洽簽，是否恐因川普「美國優先」論調而生變，財政部長莊翠雲今天表示，美國新一屆眾院已通過相關法案，台、美兩國財政部一直有進行技術性討論，一定本於互惠對等原則簽署，時程上現在主要是掌握在美方的審議進程。

莊翠雲今天率所屬機關首長以及國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表的董、監事），列席立法院財委會進行業務報告並備質詢。

國民黨立委林德福、賴士葆質詢時關切台美避免雙重課稅協定（ADTA）相關議題，擔憂台積電赴美設廠，若ADTA尚未洽簽，恐生雙重課稅問題，以及洽簽時程是否恐因美國總統川普「美國優先」論調而生變。

莊翠雲表示，新一屆美國國會就任以後，眾議院所通過台美ADTA相關法案，跟上一屆國會通過內容完全一致，現在尚須經過參議院審議，參議院通過以後，還須經過美國總統簽署，後續雙方就會展開文書洽簽流程，且一定本於互惠對等原則簽署。

莊翠雲指出，不管是台灣赴美投資或美國來台灣投資的個人與企業都非常重視台美ADTA，希望相關法案儘快通過，美國兩黨的國會議員也都相當支持。

莊翠雲說，台灣財政部和美國財政部一直有就國際文書內容進行技術性討論，至於時程上，主要掌握在美方審議進程，台灣政府一定會繼續跨部會積極溝通，現在正是促進美方重視ADTA議題的時機。

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此外，林德福、民進黨立委郭國文關心，針對美國總統川普祭出高關稅等政策，台灣如何因應。

莊翠雲回應，川普對等關稅等措施，目前尚無具體實施內容，但台灣行政部門絕不鬆懈，會持續關注相關政策並研擬方案，財政部也會去盤點有關從美國進口或台灣出口到美國的相關貨品，以及台灣、美國關稅稅率情形。（編輯：林家嫻）1140320