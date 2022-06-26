北北基桃宜原民議員 反對平埔族納入平地原住民
2022/6/26 20:17（6/26 20:36 更新）
憲法法庭將於28日召開西拉雅族群（平埔族）正名並納入「平地原住民」案的言辭辯論庭。北部地區部分原住民民意代表、頭目26日召開記者會，表達反對平埔族正名。中央社記者王鴻國攝 111年6月26日
（中央社記者王鴻國新北26日電）憲法法庭將於28日召開西拉雅族群（平埔族）正名納入「平地原住民」言辭辯論庭。北北基桃宜5縣市原民議員今天召開記者會，反對平埔族納入平地原住民。
新北市議員蘇錦雄、宋雨蓁和台北市、桃園市及基隆市、宜蘭縣等地原住民籍議員、民意代表在新北市議會召開「平埔族變平原，原住民被消滅」記者會，吸引多位頭目及原住民團體代表參與。
宋雨蓁會中表示，平埔族人經過400年的通婚及同化，已和漢民族毫無差異，他們若加入平地原住民族，將會稀釋掉大家好不容易爭取來的資源，台灣未來可能將看不到原住民的珍貴性、稀少性及特殊性。
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蘇錦雄表示，台灣現有原住民共54萬人，他們為文化及生命延續有不斷的抗爭及爭取，若平埔族加入，不僅對54萬人不公平，更會使弱勢的原住民更弱勢。
主辦單位發布新聞稿強調，憲法法庭將於28日召開關於西拉雅族群（平埔族）正名並納入「平地原住民」案的言辭辯論庭。釋憲案若通過，將嚴重影響目前法定16族原住民族群權益，並加速漢化、消滅現有原住民族群的文化特殊性。（編輯：方沛清）1110626
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