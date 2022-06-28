黃偉哲出席憲法法庭 爭取西拉雅族回復原住民

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市長黃偉哲今天出席西拉雅身分法憲法訴訟言詞辯論庭。他表示，從與會各方陳述意見看來，大部份都認同西拉雅族的原住民身分，但有關權益等問題仍待立法保障。

黃偉哲上任以來多次以行動表達對西拉雅族爭取原住民身分的支持，在正名「最後一哩路」，上午專程出席「西拉雅身分法憲法訴訟言詞辯論庭」。

黃偉哲在參加憲法法庭辯論庭後表示，在庭內聽到各方陳述，包括原民會陳述，及申請釋憲機關陳述，其實大家都是認同原住民的平埔族，尤其西拉雅族的原住民身分，但牽涉到其他相關權益問題，這牽涉到的是立法，這部分跟身份認同是兩件事。不過，原則上當然應尊重大法官在憲法法庭上所做決定，但從各方陳述意見裡面，也看到了一個方向。

黃偉哲透過南市府發出新聞稿表示，原住民的身分血統是先於憲法、法律存在的自然事實，因此，西拉雅族原住民身分是與生俱來，必須受到保障，並非由國家賜予，不應因為當時未申請行政登記就喪失應有的身分。現行原住民身分法關於平地原住民身分的認定，以行政登記做為身分取得要件，明顯違反憲法保障平等原則。

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台南市政府原住民族事務委員會主任委員白惠蘭Salau Kaljimuran表示，西拉雅族人為爭取恢復原住民族身分，歷經20多年努力，在今天憲法法庭言詞辯論中，開啟一道曙光。台南市政府及西拉雅族人共同期盼，憲法法庭最終對西拉雅族身分的解釋結果，能還給族人應有身分權，以彰顯轉型正義及人權保障。

恢復西拉雅族原住民身分並振興其文化，是台南市政府致力推動重要工作之一，除積極協助西拉雅族人正名行政訴訟，並在中央未承認西拉雅族為法定原住民前，率先訂定「台南市西拉雅族振興發展辦法」，以保障維護各方面權益，彰顯南市府對西拉雅族人重視。（編輯：孫承武）1110628