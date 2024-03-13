台鐵公司掛牌2個多月 董事長杜微：表現很好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北13日電）台鐵公司今天舉行113年五一勞動節活動暨模範勞工表揚典禮，董事長杜微致詞時很有自信表示，台鐵1月1日轉型為公司至今，表現很好。

杜微說，台鐵公司在1月1日順利掛牌，公司化期間，外界對台鐵轉型有很多建議和聲音，也擔心轉型中是否有變化，但從公司掛牌至今表現良好，這有賴全體同仁努力，尤其現場各階層的模範勞工，讓台鐵有好的開始。

杜微以實際數據，說明台鐵公司2個多月來表現良好，他說，今年1、2月，台鐵提供的座位數，從去年同期4900萬個，提升到5128萬個，代表運輸服務的本業提供更好、更優質的效能；另外，台鐵今年1、2月實際運量，每天平均64.3萬人次，比去年同期每天平均60萬人次提升，代表COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，大家對於台鐵公司提供服務的信任有成長。

杜微表示，今年1、2月營收新台幣51.74億元，去年同期為47.16億元，展望今年度會持續增加收入 有利台鐵公司未來經營並達成幸福企業理念。

以往被詬病的台鐵準點率，杜微也說，今年1、2月表現突破96%以上，未來會更進步。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

杜微特別提到，台鐵在今年燈會期間疏運370萬人次，台南沙崙站單一車站疏運近45萬人次，代表台鐵不只服務某一特定旅客的階層，在偏鄉、支線、小站同樣會提供很好服務。

台鐵表揚68名模範勞工，杜微說，當選模範勞工是殊榮，能從台鐵1.6萬多名員工脫穎而出，絕對是平常在工作、生活、與人相處甚至家庭表現，超乎一般公司同仁的表現，他特別對全體模範勞工致上感謝之意，模範勞工永遠是台鐵公司的標竿。（編輯：李亨山）1130313