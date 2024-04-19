台日鐵道觀光 藍皮解憂號、藍吉野川小火車締結姊妹

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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）台鐵觀光列車「藍皮解憂號」與日本「藍吉野川觀光小火車」締結為姊妹列車，雙方今天在屏東枋寮車站簽署締結，盼互助鐵道觀光發展。

台鐵公司副總經理劉雙火接受媒體聯訪表示，去年到日本出差與JR四國旅客鐵道公司交流，談到台鐵「藍皮解憂號」觀光列車，日方立刻聯想到四國德島縣「藍吉野川觀光小火車」同是藍色系，也主打觀光，雙方可共推鐵道觀光。

劉雙火說，枋寮「藍皮意象館」將有「藍吉野川觀光小火車」影像介紹，未來會在票券等方面談合作，希望透過簽署提升雙方列車知名度、促進台日鐵道文化交流與觀光發展。

日本JR四國專務取締役鐵道事業本部長長戶正二說，雙方觀光列車最大共通點是藍色，除了車身以外，搭乘日本「藍吉野川觀光小火車」可以看到藍色河川，搭乘台灣「藍皮解憂號」則是可以看到藍色的海；希望日本觀光列車在台灣多曝光，也會多在日本介紹「藍皮解憂號」，規劃更多合作方案。

台鐵公司表示，「藍皮解憂號」原是普快車，行駛於枋寮與台東之間，2020年底退出營運整修，隔年10月復駛為觀光列車，外觀從「孔雀藍」恢復為原始設計「浪漫藍」。

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「藍皮解憂號」是全台唯一沒有空調、可開車窗、有掛電風扇、沒有廣播設備的復古列車，行駛於南迴鐵路，部分路段可見湛藍太平洋。復古設計與遊程去年獲德國iF設計獎的「服務體驗設計獎」。

至於日本「藍吉野川觀光小火車」，根據台鐵新聞稿，列車以日本阿波藍深淺漸層作為車廂外觀設計，行駛於德島站-阿波池田站之間，其中有1節採開放式無窗車廂，沿途可欣賞吉野川及德島鄉土自然風光。（編輯：唐聲揚）1130419