台日鐵道再合作 共推同享美食美景觀光列車

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）台鐵公司與日本西武鐵道於2015年3月14日簽訂姊妹鐵路協定，今天雙方再簽約，合作推廣可同享美食與美景的觀光列車。

台鐵上午在台北車站，舉行台鐵「鳴日廚房」與日本西武鐵道「52席的至福」締結姊妹列車簽署典禮。這也是台鐵今年元旦完成公司化後，首次與國外鐵道合作的簽約。

台鐵表示，近年來台鐵與西武鐵道陸續參訪及相互觀摩，今年適逢締結姊妹鐵道滿9週年，為加深情誼並進一步推廣彼此的觀光列車，再度簽約，因雙方都有美食與美景兼具的觀光列車，盼相互推廣交流，提升彼此觀光列車的知名度，促進台日的鐵道文化交流並帶動鐵道觀光發展。

台鐵說，凡乘坐「鳴日廚房」和「52席的至福」的旅客，均可獲得限量的紀念手冊及明信片；今天在台北車站，限量販售300份日本空運來台的「秩父草鞋豬排便當」。

台鐵表示，「鳴日廚房」是台鐵最新美學觀光列車，以國際觀光列車為標準，將整間廚房概念搬進車廂，打造「移動的五星餐廳」，2節用餐車廂共54個座位，旅客乘坐火車欣賞台灣美麗鐵道風光同時，品嚐精選在地食材入饌的佳餚，搭配五星侍餐管家服務，餐盤挑選與擺盤設計也都暗藏巧思。

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「鳴日廚房」曾榮獲德國2023 iF Design「iF金質獎」及服務體驗設計獎的殊榮，不少旅客也稱讚，「鳴日廚房」列車無論是餐桌或是窗外，都能成為記憶中最美的一道風景。

西武鐵道旅行餐廳「52席的至福」為限定52席的餐廳用車，由國際知名建築師隈研吾以西武鐵道沿線的代表性觀光勝地「秩父」為設計意象，車廂內部天花板使以柿澀和紙與西川木材，車廂與車廂間以秩父銘仙織品作為區隔，再搭配4節車廂外部以春、夏、秋、冬四季為主題，打造了可以在座位享受美食，從上車至下車都能欣賞到美景的空間。（編輯：管中維）1130314