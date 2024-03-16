日本北陸新幹線延伸敦賀通車 振興觀光同步上路

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本北陸新幹線從金澤站到敦賀站的延伸路線今天通車，鑒於今年元旦發生能登半島地震影響北陸地方觀光，相關振興方案今天也同步上路，希望帶動受地震影響的北陸觀光活力。

日本讀賣新聞、產經新聞及日本放送協會（NHK）報導，一列北陸新幹線列車今天上午6時過後從福井縣敦賀站開往東京站，象徵北陸新幹線金澤站到敦賀站的延伸路線正式通車。

另一方面，今年元旦能登半島地震發生後，北陸地方觀光受到程度不等影響，日本政府觀光廳推動聲援北陸地區的旅遊住宿折扣的振興觀光方案「北陸應援割」，也在今天同步上路，能否如預期提振當地觀光備受關注。

從1972年確定興建北陸新幹線的基本計畫起算，到今天延伸路線通車已過逾半世紀，讓新幹線路網正式跨進福井縣。

北陸新幹線為因應1998年舉行的長野冬季奧運會，首先在1997年10月通車到長野站，並於2015年延伸到金澤站。原本預計2023年春天延伸到敦賀站，但受到建材費用高漲等影響，延後到今天才通車。

今天通車後，往來東京站與福井站單程最短只要2小時51分，跟過去要搭東海道新幹線再轉乘地方路線快車相比，可縮短約33分鐘。東京站往來敦賀站單程也僅需3小時8分鐘。

北陸新幹線已確定從敦賀站繼續往南經京都站延伸到新大阪站的路線，目前預計2046年通車。

相關單位今天上午在福井縣的發車站敦賀站新幹線月台，舉行延伸路線通車的發車儀式。上午6時11分，首班車就在站長與特別嘉賓、女藝人中条彩未高呼「出發前進」，及現場民眾揮旗及拍照下緩慢出發前往東京。

一名帶著兒子搭乘首班車的京都府女性說，因為之前試乘會時兒子非常喜歡北陸新幹線的「光輝號」列車，所以心想一定要帶兒子來搭首班車，「很興奮也很緊張」。

另一名來自岐阜縣的男性乘客說，之前花了3小時終於買到首班車的票，很期待抵達今天的終點站東京站，所以早早就離開飯店來搭車。

東京站今天上午也舉行發車儀式，營運北陸新幹線的JR東日本公司社長深澤祐二說，由衷對在能登半島地震受災的民眾表達慰問之意同時，也祈求災民們能早日重拾往日正常生活。

深澤說，首都圈及信越地方前往北陸地方的活動已變得更加頻繁，也期待藉由延伸路線通車能深化北陸地方各城市間交流。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1130316