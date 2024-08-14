台鐵中秋連假車票 8/16日開放訂票

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（中央社記者余曉涵台北14日電）台鐵今天表示，規劃9月13日起至9月18日為中秋節疏運期，全線加開66班次，預計8月16日凌晨0時開放旅客訂票。

台鐵今天發布新聞稿表示，因應中秋假期疏運旅客需求，9月13日起至9月18日共6天，全線加開各級列車共計66班，其中包含東部地區實名制列車2班、彰化—台北—花蓮EMU3000型自強號列車2班、彰化—台北—台東EMU3000型自強號列車5班、台北—高雄—台東EMU3000型自強號7班、七堵—彰化EMU3000型自強號直達車2班、七堵—高雄EMU900型區間快車6班。

台鐵表示，另外，為加強疏運旅客，9月13日至9月18日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵說，113年中秋假期車票自8月16日凌晨0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

另外，台鐵說，東線實名制加開班次，於8月17日凌晨0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。（編輯：吳協昌）1130814