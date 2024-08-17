卓榮泰履行承諾搭火車到花蓮 讚平穩還可睡著

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）行政院長卓榮泰履行承諾，今天搭火車到花蓮，他說，很平穩，還會睡著，希望繼續維持行車品質。他下午前往光復鄉馬太鞍、太巴塱部落參加阿美族豐年祭，受到熱情歡迎。

0403強震重創花蓮，卓榮泰允諾每月到花蓮一次，關心重建進度，原訂7月26日要搭火車到花蓮，親自視察台鐵安全性，因颱風凱米造成鐵公路中斷，今天兌現承諾，搭乘台鐵新自強號抵達花蓮。

卓榮泰說，搭乘過程非常平安、平穩，還可以睡著，希望能保持這樣的行車品質。媒體詢問下次什麼時候再來？他說，如果交通都很順暢，隨時想來就來。

卓榮泰下午分別前往光復鄉馬太鞍、太巴塱部落參加阿美族豐年祭，跟著節奏舞動身體，族人熱情比出愛心，他也開心比愛心回應。

卓榮泰在會中發放「文化傳承禮金」，沒有致詞，在族人引導下，逐一向各年齡階級致意。馬太鞍族人熱情歌舞歡迎，還開玩笑邀請卓榮泰加入階級，「不過要先繳會費」，卓榮泰也幽默打開情人袋假裝掏錢，場面歡樂。

這次在巴黎奧運拿下女子拳擊66公斤級銅牌的「拳擊女王」陳念琴，她的老家就在太巴塱部落，雖然陳念琴還沒回到部落，族人仍熱情表揚陳念琴的表現。（編輯：郭諭儒）1130817

行政院長卓榮泰（左）17日搭乘台鐵新自強號抵達花蓮，並低調前往光復鄉馬太鞍、太巴塱部落參加阿美族豐年祭，會中並頒發「文化傳承禮金」。中央社記者張祈攝 113年8月17日

行政院長卓榮泰（左2）17日走訪花蓮，低調前往光復鄉馬太鞍、太巴塱部落參加阿美族豐年祭，在台上俏皮比出愛心動作，與當地族人熱情互動。中央社記者張祈攝 113年8月17日