卓榮泰：經濟果實全民共享 盼內科跟進政府加薪

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（中央社記者賴于榛台北16日電）軍公教待遇明年將調升3%，為鼓勵民間跟進加薪，行政院長卓榮泰晚間赴內湖參加活動時表示，內湖科技園區已為台灣創造數兆元產值，為讓經濟發展果實全民共享，盼內科發展協會能帶頭加薪。

卓榮泰今天在政院發言人陳世凱陪同下，出席在內湖大港墘公園舉辦的「內科嘉年華會戲曲．特技之夜」活動，他感謝台北內湖科技園區發展協會理事長廖全平邀請國立台灣戲曲學院復興京劇團、台灣特技團等表演團隊，讓民眾感受不一樣的文化氣息。

卓榮泰致詞時表示，內湖瑞光路、港墘路、洲子街等街道，不僅銀行、美食餐廳及超跑展示中心等林立，更有許多科技公司，附近內湖科技園區有逾6000家廠商進駐，其中約100家企業將總部設在園區內，整體園區為台灣創造出數兆元產值，感謝所有園區內服務貢獻的廠商與人員。

卓榮泰指出，台灣非常慶幸能站在人工智慧（AI）浪潮的最高峰，引領全球半導體產業發展，而高科技產業是台灣的護國神山，帶領台股一路衝上2萬多點，並吸引海外資金回台投資高科技產業，創造驚人經濟成長。

他說，總統賴清德一再提醒，經濟發展的成功果實一定要讓全民共享，行政院已宣布明年全國軍公教薪資待遇將調升3%，日前也有一家民間營造公司響應政府調薪政策，為員工調薪逾11%，期盼內科發展協會帶頭起示範作用，為辛勞打拚的員工加薪。

卓榮泰也說，政府正積極推動深度節能政策，期盼2年內汰換所有老舊家電，讓台灣真正進入深度節能階段。（編輯：楊凱翔）1130816