更多編輯台推薦新聞：
6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些
生活

6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清
生活

寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主
國際

大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

運務人員遭旅客攻擊 台鐵產工籲提防範措施

2024/4/2 19:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北2日電）今天是太魯閣號事故3週年，台鐵產工說，交通部對安全改革侃侃而談，但台鐵連基本職安雇主責任都未盡責，甚至檢討受害員工，籲台鐵對運務人員遭旅客攻擊事件提出具體防範措施。

台鐵在408車次太魯閣號事故地舉辦3週年追思會。交通部長王國材強調，交通部和台鐵在安全改革上會持續往前走；家屬肯定台鐵公司化，走出改革第一步。

台灣鐵路產業工會晚間在臉書表示，今天是太魯閣號事故3週年，王國材對於安全改革侃侃而談，但台鐵連基本職安雇主責任都未盡責，甚至是檢討受害員工。

台鐵產工舉例，上個月又有人員遭到旅客攻擊頭部，台鐵公司對襲擊事件的工安快報，卻是檢討受害員工缺乏危害意識，要求加強教育訓練，隻字未提台鐵公司應如何加強職場安全，「難道被攻擊是員工的錯」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台鐵產工表示，依照職業安全衛生法規範，雇主有確保工作場所安全的責任。台鐵卻只會要求員工報警自己處理，也未提供任何法律協助，讓員工覺得台鐵公司化前已是失格機關，公司化後更是失格雇主，反觀高鐵、北捷均有聘用保全協助維安。

台鐵產工要求台鐵應對長期以來運務人員遭旅客攻擊事件提出具體防範措施，不論是增聘保全、公發密錄器等作法，「我們的工作不包含當旅客的沙包袋」。（編輯：管中維）1130402

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.212