運務人員遭旅客攻擊 台鐵產工籲提防範措施

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（中央社記者張雄風台北2日電）今天是太魯閣號事故3週年，台鐵產工說，交通部對安全改革侃侃而談，但台鐵連基本職安雇主責任都未盡責，甚至檢討受害員工，籲台鐵對運務人員遭旅客攻擊事件提出具體防範措施。

台鐵在408車次太魯閣號事故地舉辦3週年追思會。交通部長王國材強調，交通部和台鐵在安全改革上會持續往前走；家屬肯定台鐵公司化，走出改革第一步。

台灣鐵路產業工會晚間在臉書表示，今天是太魯閣號事故3週年，王國材對於安全改革侃侃而談，但台鐵連基本職安雇主責任都未盡責，甚至是檢討受害員工。

台鐵產工舉例，上個月又有人員遭到旅客攻擊頭部，台鐵公司對襲擊事件的工安快報，卻是檢討受害員工缺乏危害意識，要求加強教育訓練，隻字未提台鐵公司應如何加強職場安全，「難道被攻擊是員工的錯」。

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台鐵產工表示，依照職業安全衛生法規範，雇主有確保工作場所安全的責任。台鐵卻只會要求員工報警自己處理，也未提供任何法律協助，讓員工覺得台鐵公司化前已是失格機關，公司化後更是失格雇主，反觀高鐵、北捷均有聘用保全協助維安。

台鐵產工要求台鐵應對長期以來運務人員遭旅客攻擊事件提出具體防範措施，不論是增聘保全、公發密錄器等作法，「我們的工作不包含當旅客的沙包袋」。（編輯：管中維）1130402