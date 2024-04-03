花蓮強震鐵公路中斷 海空加班船機啟動疏運

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（中央社記者余曉涵台北3日電）正值清明連假疏運期間，今天上午花蓮發生芮氏規模7.2地震，導致往花蓮鐵、公路中斷，海空運啟動疏運，民航局協調航空公司加開往花蓮加班機、航港局協調船公司加開船舶疏運。

根據中央氣象署資訊，今天花蓮上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感。造成蘇花路廊災損，蘇澳至崇德全線封閉；台鐵公告宜蘭到台東路段，在今天深夜前都停駛。

由於鐵公路中斷，海空交通投入輸運，民航局發布新聞稿表示，緊急協調華信與立榮航空各增開1班加班機，疏運災區民眾返鄉，由於正值清明疏運期間，金門等離島也受濃霧影響導致航班取消，民航局也緊急協調航港局啟動海運疏運。

民航局表示，為了救災需求，國軍運輸機目前優先投入疏運救災人力與物資前往東部，協助離島疏運機會降低，請旅客妥為規劃行程。

民航局說，正值清明疏運高峰，航空公司運能吃緊，經過協調，華信航空中午12時40分加開1班高雄飛往花蓮加班機，回程下午2時20分自花蓮飛往高雄；今天傍晚下午5時30分，立榮航空也將加開1班台北飛往花蓮加班機，回程晚間6時50分自花蓮飛往台北，民航局仍持續與航空公司協調，預計晚間離峰時段能再支援東部。

離島部分，民航局表示，上午許多航班受濃霧影響取消，松山機場與金門機場均有不少旅客等候，航站均提供飲水給現場旅客，現場秩序良好。民航局已經緊急協調航港局啟動B計畫，由「金瑞龍」號於下午2時30分自金門搭載300名旅客前往布袋。

海運方面，航港局指出，台北快輪已於今天中午下午1時30分自台北港開航至蘇澳港整備，執行車輛載運；至旅客部分，已協調台鐵公司明天加開列車協助託運車輛民眾搭乘，並另協調公路局安排接駁車輛接送民眾往返蘇澳新站至蘇澳港，以及花蓮火車站至花蓮港間。

航港局說，台北快輪預計明天上午9時30分自蘇澳港開航，預計下午1時30分抵達花蓮港；明天下午3時自花蓮港開航，預計晚上7時抵達蘇澳港，5日以後若有需求，將協調其他船舶投入備援疏運。（編輯：陳清芳）1130403