台灣地牛愛翻身 為台積電等晶片業者帶來考驗

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（中央社台北4日綜合外電報導）台灣地處全球最活躍地震熱點之一，同時也是全世界最重要的半導體製造中心，昨天一場規模7.2強震為台積電等晶片業者帶來重大考驗，也吸引了國外媒體關注。

「華爾街日報」報導，在全球電子產品供應鏈占據重要地位、為蘋果公司（Apple）等客戶製造晶片的台積電已為地震做了多年準備，汲取2011年東日本大地震和其他災難的教訓。

台灣東部昨天發生規模7.2地震後，台積電短暫疏散了部分廠區，部分設施停工。台積電表示，初步檢查發現工安系統正常運行，也沒有人員受傷。

台積電說，少數設備受損，影響部分產線生產，而主要機台皆無受損。台積電並未提供有關停工造成經濟損失的估算。

在這場地震中，台積電比較幸運，因為其主要設施位於台灣北部及中南部地區，距離東部震央相對較遠。

根據亞洲常用於顯示地震震動程度的7級震度分級表，昨天這起地震的震央附近震度達到6以上，接近最大值，而台積電新竹科學園區總部記錄到的最大震度為5弱。這一級別通常表示建築物輕微受損或未受損。

不過，製造半導體所用設備和材料的精密性，意味即使一棟建築完好無損，也可能出現外觀無法辨識的損壞。

製造半導體所使用的矽晶圓是一種薄片，尺寸與一個大披薩差不多，需要精確的處理和受控的環境，哪怕是最細微的瑕疵，都可能迫使它們被拋棄。

除此之外，即便是短暫停工，也可能對生產造成較大影響，而重新啟動所需的時間和工作量也可能造成數以千萬計美元損失。

台積電和其他晶片製造商對這些再清楚不過了。台積電在其網站上表示，公司從2011年東日本大地震和海嘯中學到一課，當時有許多日本企業發現自家應急計畫根本無法完成緊急任務。此外，台積電也從台灣1999年的921大地震中吸取教訓。

台積電表示，公司在建築物上加裝阻尼器，以吸收地震能量，並定期舉行演習，目的在於減少財產損失，更快重啟運作。

台積電還說，公司投保的地震險足以在最壞情況下分擔業務損失。台積電發言人說，台積電大樓的設計可抵禦與昨天這場地震規模相當的地震。

根據台積電使用的內部應急指南，一旦達到7級震度分級表中的4級，就必須立即疏散建築裡最敏感的無塵室人員。這份指南要求發生震度5級的地震時，全部人員撤離現場，並關閉氣體和化學系統，以防有毒物質外洩。

根據研調機構Counterpoint Research估計，台積電的生產可能延遲6至10小時。

竹科和其周邊地區是台灣的製造業中心，許多製造、封裝和測試半導體廠區聚集在此，此外還有電腦和其他設備的顯示器製造商。台積電在台南也有一座工廠，量產最先進的半導體。

台積電說，上午撤離現場的人員已於當天稍後重返工作崗位。台積電說，當天有部分設施停工，但未提供具體細節。其他公司也表示，他們疏散員工，並預先關閉一些設備，以作進一步檢查。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130404