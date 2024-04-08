德國訪團拜會吳政忠 盼與台合作運用AI於半導體製造

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（中央社記者張璦台北8日電）德國教研部官員率團訪台，今天與有「德國人工智慧教父」之稱的華斯特，一同拜訪國科會主委吳政忠；華斯特表示，台灣在半導體製造領域居世界領先地位，盼台德合作將AI應用在半導體先進製造及自駕車。

此外，去年曾來台的德國教研部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger），也透過德方官員轉交親筆信給吳政忠，表達對花蓮地震的關心。

德國聯邦教育及研究部（BMBF）為落實與台灣國科會於去年3月所簽署的台德科技合作協議（STA），特別委任德國人工智慧研究中心（DFKI）創辦人及執行委員會首席顧問華斯特（Wolfgang Wahlster），擔任台德人工智慧（AI）雙邊合作計畫召集人。

國科會指出，這次德國聯邦教育及研究部國合處亞太計畫主管麥爾（Kathrin Meyer）率團來台，與華斯特等人於今天上午拜會國科會主委吳政忠，討論台德雙邊在AI領域的合作。

國科會轉述，麥爾特別轉交德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格親筆信給吳政忠，史塔克－瓦特辛格在信中表達對於台灣花蓮地震災情的關心。史塔克－瓦特辛格去年來台，成為時隔26年，首位率領專業政府部會訪問台灣的德國部長。

國科會指出，吳政忠今天接見訪團時表示，台灣在去年成立了台灣人工智慧卓越中心 （Taiwan AICoE），建立跨機構的整合平台，共同解決台灣所面臨的AI相關問題。德國方面，華斯特除對台灣地震傷亡表達慰問之意，也表示台灣在半導體製造領域居世界領先地位，希望未來雙方能共同合作，將AI應用在半導體先進製造及自駕車。

國科會表示，Taiwan AICoE總召集人蔡志宏將與華斯特在未來3天，共同討論、選定未來台德雙方在AI領域的合作主題。

國科會指出，華斯特是歐洲AI領域最具影響力的科學家之一，創立DFKI，並將DFKI擴展為世界上最大的AI領域相關研究機構，擁有超過1000名研究及管理人員。

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國科會表示，此次德國訪團團員包括華斯特等AI專家，及半導體領域教授葛梅克（Tobias Gemmeke）等共7人，德方希望深入瞭解「晶創台灣方案」，就AI及半導體2項主題與台灣專家學者共同舉辦多場雙邊研討會，並將參訪中研院、工研院、陽明交通大學、國研院半導體中心及國網中心、英業達以及義隆電子等機構。

國科會指出，德國對於AI科技發展有強烈的企圖心，聯邦政府2018年11月通過AI戰略，至2025年將投資50億歐元，加強德國AI研究、開發和應用；而德國聯邦教育及研究部主導政府AI核心驅動力，多年來在此領域投入大量資源，以促進AI發展。（編輯：翟思嘉）1140408