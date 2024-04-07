佳暮英雄義消賴孟傳花蓮救災 58公斤能揹逾百公斤

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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）救援過八八風災的「佳暮四英雄」之一賴孟傳，以義消身分參與花蓮地震搜救，58公斤的他揹負約70公斤傷者超過1公里；消防局讚他救災能力強大，配合度又高，是一大助力。

義消小隊長賴孟傳說，九曲洞傷者「還算很輕啦」，最多可負重100多公斤，從傷者受困點到接駁點1到2公里之間，不到30分鐘就到達；救援過程中，餘震不斷，以慢跑方式前進，還要一邊注意落石，十分驚險。

賴孟傳來自霧台鄉佳暮部落，曾在民國98年的八八風災與另外3名部落青年進入佳暮協助建立臨時直升機場，救出上百名受困村人，因此得「佳暮四英雄」美名。

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屏東縣消防局特搜大隊長湯茂信告訴中央社記者，賴孟傳曾服役於國軍中具三棲作戰能力的涼山特勤隊，民國111年加入屏東特搜大隊，平時也是高山嚮導，對山域十分熟悉、常支援山難搜救；112年飛龍瀑布溯溪團遇暴雨受困，及同年法國登山客霧頭山失聯搜救行動，賴孟傳皆有支援。

湯茂信說，花蓮救災特別困難，餘震不斷影響搜救人員睡眠，但有如兄弟般的義消協助，兄弟同心互相幫忙，任務就可順利完成，再加上賴孟傳是個熱心的人，出勤救災配合度高、山域知識豐富且救災能力強大，對消防局來說是一大助力。（編輯：陳仁華）1130407