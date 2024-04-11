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花蓮強震礦區搜救 依異味及蒼蠅盤旋鎖定熱區

2024/4/11 13:12（4/11 13:36 更新）
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花蓮強震搜救行動持續，秀林鄉和仁礦區中和礦場蕭姓司機失聯，消防局表示，11日轉晴、餘震減少，搜救隊伍改從鄰近山區高處繞道下切，依現場異味及蒼蠅聚集位置鎖定熱區。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月11日
花蓮強震搜救行動持續，秀林鄉和仁礦區中和礦場蕭姓司機失聯，消防局表示，11日轉晴、餘震減少，搜救隊伍改從鄰近山區高處繞道下切，依現場異味及蒼蠅聚集位置鎖定熱區。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月11日
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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮強震第9天，協尋砂卡礑步道及中和礦場失聯3人為搜救重點，砂卡礑步道新加坡夫妻搜尋未果；中和礦場循異味及蒼蠅盤旋，已鎖定熱區，重機具持續挺進。

搜救人員兵分兩路，第一批前往砂卡礑步道尋找失聯澳洲籍新加坡夫妻，根據家屬及民眾提供線索，出動6人1犬隊伍，前往1.8公里處大水管至2.2公里處砂卡礑瀑布區搜索，截至中午12時沒有發現失聯者。

另一批7人搜救隊伍，前往和仁礦區中和礦場，礦區地型為V字型峽谷，坍方嚴重，餘震不斷造成落石，搜救難度高。

花蓮縣消防局和仁分隊長廣文賢說，今天轉晴、餘震減少，搜救隊伍改從鄰近山區高繞下切到熱區，根據現場異味及蒼蠅聚集位置，已鎖定熱區。

廣文賢說，現場石塊將近1台轎車大，無法人力開挖，需等重機具抵達，目前只剩不到1公里距離，順利的話今天可以抵達熱區，最快明天開挖。（編輯：黃世雅）1130411

花蓮強震第9天，秀林鄉中和礦場循異味及蒼蠅盤旋，已鎖定熱區，但現場石塊將近1台轎車大，無法人力開挖，需等重機具抵達，目前只剩不到1公里距離，最快12日開挖。重機具持續挺進。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月11日
花蓮強震第9天，秀林鄉中和礦場循異味及蒼蠅盤旋，已鎖定熱區，但現場石塊將近1台轎車大，無法人力開挖，需等重機具抵達，目前只剩不到1公里距離，最快12日開挖。重機具持續挺進。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月11日
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