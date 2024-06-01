國旅補助上路花蓮訂房率低 李孟諺：視狀況調整

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮國旅補助上路首日就遇到芮氏規模5.5地震，觀光業者統計，花蓮6月訂房率不到1成。交通部長李孟諺表示，雖有餘震，但花蓮各方面都安全，補助方案會視訂房狀況再調整。

因應「04032強震」震後國旅觀光，交通部觀光署補助6月1日開跑，自由行週一至週四平日住宿每房補助新台幣1000元，週五至週日住宿補助500元；團客每團補助2萬元。

不過，花蓮旅宿業統計，目前6月住宿率不到1成、7月訂房率也只有1成，憂心持續有餘震訂房率難有起色。東大門夜市福町夜市管委會主委黃家明也說，不少攤商只營業週四到週日，減少營業成本因應。

李孟諺今天到花蓮鯉魚潭出席世界自行車日全台環騎活動，會前接受媒體聯訪時指出，蘇花公路已開放大車通行，雖然還有些餘震，但花蓮各方面都是安全的，狀況都可以掌握，歡迎大家到花蓮觀光。

媒體詢問國旅補助效果不明顯，李孟諺說，專案今天才開始，會持續關注訂房狀況再調整，也期待透過舉辦活動，宣傳花蓮特色，讓民眾將花蓮列為旅遊首選。

有媒體詢問有關台灣飛歐洲航線，爭取飛行新疆上空路線。李孟諺說，目前了解2家航空公司分別向中方申請並得到許可，目前都是正常的狀況。

交通部觀光署響應世界自行車日，選定花蓮鯉魚潭為主場活動，同步與9縣市同時啟動，共46段環台路線及國家風景區多元路線同步串聯。李孟諺說，主場活動選在花蓮舉辦，希望讓全國民眾知道，花蓮已經從震後準備好，隨時歡迎遊客到訪，花蓮還有很多景點，有自行車道、親子體驗農場，都很優質。

主場活動由鯉魚潭出發，經過原鄉部落、初英發電廠及吉安大圳等景點，全程23公里，號召車友及民眾深入在地，體驗食宿遊購行。（編輯：孫承武）1130601