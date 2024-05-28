助震災後農村經濟推「農粉幣」 花蓮辦業者說明會

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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）助花蓮0403震災復原及促進農村經濟，花蓮縣府向農業部農村發展及水土保持署爭取總金額1.83億元的「獎勵農業旅遊自由行方案」，7月1日起將以每張面額250元「農粉幣」形式發放。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，農業部振興方案即將開跑，業者適用申請條件共11類，符合其中1類即可申請加入，為協助相關民眾能順利申請，爭取農業部農村發展及水土保持署合作辦理3場次招募說明會，將於5月31日起，每週辦理1場次招募說明會，為期3週全程免費。

縣長徐榛蔚表示，此次獎勵農業旅遊自由行方案目的為振興花蓮農村經濟，所發放的「農粉幣」有2種方式可以取得，一種是到花蓮地區的民眾，以手機登入農業易遊網並打開定位後，即可領取，每手機門號限領1張。

另一種為透過「台灣農產嘉年華」、「農良直賣所」、「買魚去」、「鱻魚購」4大電商平台及「台灣優果鮮販企業團購平台」的「從心出花」專區購買花蓮農產品，滿1000元送1張，滿2000元送2張，單筆消費回饋無上限。鼓勵全國遊客至花蓮縣農業旅遊，支持花蓮農產，振興產業經濟；也呼籲花蓮具報名資格的業者，報名參與招募說明會，盡快加入申請。

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花蓮縣政府農業處長陳淑雯說明，「農粉幣」是參考過去農遊券10類申請資格，並加入第11類，即「經花蓮縣政府審查並推薦花蓮縣轄內從事在地農漁產品販售之業者」，目的是讓振興方案能幫助到更多在地業者。

也特別提醒各業者、社區組織及團體若不清楚是否符合條件，務必把握說明會時間，分別為北區於5月31日下午2時在婦幼親創園區展演廳、中區於6月6日下午2時在鳳林鎮公所會議室、南區於6月13日下午2時在玉里鎮公所中正堂，若有相關問題可電洽或至花蓮縣政府農業處粉絲專頁提問。（編輯：謝雅竹）1130528