加拿大舉行國葬 送前總理穆爾羅尼最後一程

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（中央社蒙特婁23日綜合外電報導）加拿大民眾今天送已故總理穆爾羅尼（Brian Mulroney）最後一程，這位加國最後一位冷戰時期領導人獲讚「鞠躬盡瘁」為國奉獻。

法新社報導，穆爾羅尼2月29日辭世，享壽84歲。之後停靈渥太華、蒙特婁供民眾瞻仰。

穆爾羅尼覆蓋了國旗的靈柩今天在加拿大皇家騎警、軍方和家屬陪同下，抵達了舉行國葬的聖母聖殿（Notre-Dame Basilica），加拿大政府部會首長、商界領袖和好友們均都到場致意。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在悼詞中說：「他為這個國家鞠躬盡瘁。他對國的赤膽忠心並非光是抽象層面的，而是真心熱愛著加拿大人民。」

杜魯道補充說：「穆爾羅尼喜歡傾聽他們的故事，喜歡與民眾接觸、對每個人都寬大為懷。」

穆爾羅尼49歲的女兒卡洛琳（Caroline）說：「我爸演說功力無人能敵：他有著優美的男中音、幽默感十足、節奏無懈可擊。我爸牢牢抓住觀眾的心。」

穆爾羅尼是加拿大第18位總理，他最著名政治事蹟之一便是於1980年代與美國達成開創性自由貿易協定，這項協定後來還進一步擴大納入墨西哥。

此外，他反對南非的種族隔離政策、促成與美國簽訂協議來降低酸雨問題，並讓全球多國承諾列管破壞臭氧層的化學物質。

律師出身的穆爾羅尼，1984年率領進步保守黨（Progressive Conservatives）在國會大選中贏得空前的絕對多數，終結由自由黨（Liberal Party）近20年的執政。

他之後推出了至今仍遭加拿大人唾罵的消費稅。而他主要著眼於讓魁北克留在加拿大的憲法改革則以失敗告終。

他1993年6月下台，而短短3個月之後，保守黨便在選舉中慘敗，下議院席次從151席驟降到2席。

穆爾羅尼2017年曾應杜魯道的請求短暫復出，為新的北美貿易協議提供建議。

拜他幕後遊說多個月之賜，偶爾與他打小白球的時任美國總統川普才終於打消念頭，沒有離開修改「北美自由貿易協定」（NAFTA）的談判桌。全新的「美國-墨西哥-加拿大協定」接著於2020年7月生效。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130324