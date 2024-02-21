富邦金蔡明興看1月業績如龍頭搖 全年營運拚續創佳績

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（中央社記者謝方娪台北21日電）富邦集團舉行新春團拜，富邦金董事長蔡明興表示，今年經濟將溫和成長，但仍要留意通膨、利率、中國景氣低迷等3大變數，強化風險控管。

另外，富邦金1月自結稅後獲利為新台幣140.7億元，為唯一一家元月破百億的金控；蔡明興表示，開春以來員工士氣滿滿，1月業績如同龍頭搖一下，龍尾也會搖得很漂亮，今年營運有望續創佳績。

國內各大企業陸續舉行新春團拜，富邦集團新春團拜儀式20日舉行，富邦集團董事長蔡明忠及富邦金董事長蔡明興雙雙出席，並由蔡明興主持團拜。

蔡明興提到，2023年是很艱辛的一年，充斥很多市場經濟變數，難能可貴的是在員工齊心努力下，不管業績、盈餘或ESG（環境、社會、公司治理）都交出非常漂亮的成績單。

蔡明興表示，今年1月員工再度展現高昂士氣，不管盈餘或營業業績都非常好，遙遙領先同業，是非常好的開始，好的開始是成功的一半，「龍頭搖了一下，龍尾也會搖得很漂亮」，他樂觀期待整年度可望續創佳績。

不過，蔡明興也提醒，今年還是有風險存在，包括通膨及利率是否如期下降、中國景氣低迷影響全球經濟等。

蔡明興說，他雖然對今年整體經濟抱持審慎樂觀，認為會比去年溫和成長，但還是有相當多挑戰和變數，要做好風險管控，同時要積極推動業務及ESG，相信今年在員工攜手努力下，一定會更創高峰，迎來龍騰馬躍、龍馬精神的一年。（編輯：潘羿菁）1130221