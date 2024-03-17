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舊金山民眾參加旅展愛上台灣文化 等5年再次回味

2024/3/17 10:16（3/17 11:36 更新）
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美國民眾史密斯16日帶著全家參加舊金山灣區旅遊暨冒險展，開心與「台灣館」的祥龍造型立牌合影，他說，5年前到「台灣館」體驗後便留下深刻印象，還特地買書瞭解台灣文化。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年3月17日
美國民眾史密斯16日帶著全家參加舊金山灣區旅遊暨冒險展，開心與「台灣館」的祥龍造型立牌合影，他說，5年前到「台灣館」體驗後便留下深刻印象，還特地買書瞭解台灣文化。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年3月17日
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（中央社記者張欣瑜舊金山16日專電）北加州最大旅遊展今天登場，「台灣館」以龍虎雙全造型亮相。來自灣區的史密斯帶著全家參加，他說，疫情前體驗之後，印象深刻，還特地買書瞭解台灣文化，很開心「台灣館」再度回歸。

舊金山灣區旅遊暨冒險展一連兩天在聖克拉拉會議中心（Santa Clara Convention Center）舉行，位於大門口處最顯眼區位的「台灣館」設計別具巧思，正面兩側的龍虎立牌吸引許多民眾駐足拍照。

觀光署駐舊金山辦事處副主任洪幸慈介紹，台灣身為地球一份子，致力「永續觀光」發展，今年展位特別選用「回收紙」製成的瓦楞紙板，運用創意設計，串連野柳女王頭和蓮池潭龍虎塔，呈現台灣從北至南的豐富景點。

這是「台灣館」睽違5年後再度參展，舊金山多家媒體特地前來報導。

灣區當地民眾史密斯（Matt Smith）今天帶著全家人到「台灣館」，他告訴中央社，他2019年參加同一個旅展，當時就對「台灣館」豐富活潑的文化留下深刻印象，「這是我最喜歡的展位之一...總是有很多非常好玩的活動」。

史密斯說，「台灣館」有別於其他展位，活動規劃別具巧思，讓父母與孩子能夠共同完成多種工藝品，「這些文化相當有趣...幾年前我甚至還買了旅遊指南書籍，裡面介紹各種文化，教你如何在台灣生活、可以去哪邊參觀」。

他笑說，自己曾去過台灣，可惜只是「轉機」，未來一定會去旅遊，「台灣美食」和「自然景點」是他最想親自體驗的兩項「必殺行程」。

今年，「台灣館」展位安排更多種民俗活動和創意遊戲，包括排灣族玻璃串珠手鍊、美濃客家油紙傘的紙傘彩繪、夜市彈珠台，VR沈浸式體驗，另外還提供3家國籍航空，長榮、華航、星宇的舊金山-台北豪華經濟艙來回機票抽獎。

駐舊金山辦事處長賴銘琪受訪指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過後，北美地區赴台觀光的旅客人數回復率約83%，尚未完全恢復疫情前水平，期待藉由旅展推廣，讓更多人探索台灣美食文化、體驗當地安全便利的旅遊環境。（編輯：陳承功）1130317

北加州最大旅遊展今天登場，駐舊金山辦事處長賴銘琪（中）與觀光署駐舊金山辦事處副主任洪幸慈（右）赴「台灣觀」介紹台灣美食美景。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年3月17日
北加州最大旅遊展今天登場，駐舊金山辦事處長賴銘琪（中）與觀光署駐舊金山辦事處副主任洪幸慈（右）赴「台灣觀」介紹台灣美食美景。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年3月17日
交通部觀光署睽違5年參與舊金山灣區旅遊暨冒險展，今年展位特別選用「回收紙」製成的瓦楞紙板，運用創意設計，串連野柳女王頭和蓮池潭龍虎塔，呈現台灣從北至南的豐富景點。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年3月17日
交通部觀光署睽違5年參與舊金山灣區旅遊暨冒險展，今年展位特別選用「回收紙」製成的瓦楞紙板，運用創意設計，串連野柳女王頭和蓮池潭龍虎塔，呈現台灣從北至南的豐富景點。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年3月17日
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