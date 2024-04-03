更多編輯台推薦新聞：
花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
生活

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思
文化

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思

6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些
生活

6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國防部中科院建通報機制 20家廠商列黑名單停權

2024/4/3 12:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北3日電）國防部今天表示，中科院為行政法人位階，即便有廠商遭中科院列黑名單，仍能投標政府標案，因此已與中科院建立通報機制，後續將摒除不良廠商；中科院指出，目前共20家廠商遭停權，已提供國防部。

國民黨立委王鴻薇1日披露，因使用大陸原料而遭中科院停權的廠商豐益國際等公司，竟然續包國防部工程。中科院長張忠誠當時在立法院備詢時證實此事，國防部國防採購室主任趙亞平中將允諾，未來國防部將落實管制。

國防部上午舉行例行記者會，國防採購室採購發包處副處長董季安上校表示，依照政府採購法規定，政府辦理採購的機關，包含政府機關、公立學校、公營事業，參照中科院設置條例，中科院為行政法人位階，並不屬於前述機關，因此所辦理的採購屬私經濟行為，不適用政府採購法，也不受採購法限制。

董季安指出，遭中科院停權的不良廠商，僅限於不能投標中科院採購案，但因中科院停權處分不屬於政府機關行政裁處，因此遭停權廠商仍能投標政府標案。

董季安說，會加強類似案件管制做法，已要求中科院建立通報黑名單廠商機制，並通報國防採購室，後續將摒除不良廠商；至於已由不良廠商履約中的案件，將加強文件查察及履約督管頻次。

中科院物料運籌處長郭昭華指出，未來只要有遭中科院停權的廠商，就會通報國防採購室。目前共有20家遭停權廠商，已提供給國防部列為黑名單。（編輯：郭無患）1130403

#中科院長
#王鴻薇
#國防部國防採購室
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.220