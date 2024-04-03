國防部中科院建通報機制 20家廠商列黑名單停權

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（中央社記者游凱翔台北3日電）國防部今天表示，中科院為行政法人位階，即便有廠商遭中科院列黑名單，仍能投標政府標案，因此已與中科院建立通報機制，後續將摒除不良廠商；中科院指出，目前共20家廠商遭停權，已提供國防部。

國民黨立委王鴻薇1日披露，因使用大陸原料而遭中科院停權的廠商豐益國際等公司，竟然續包國防部工程。中科院長張忠誠當時在立法院備詢時證實此事，國防部國防採購室主任趙亞平中將允諾，未來國防部將落實管制。

國防部上午舉行例行記者會，國防採購室採購發包處副處長董季安上校表示，依照政府採購法規定，政府辦理採購的機關，包含政府機關、公立學校、公營事業，參照中科院設置條例，中科院為行政法人位階，並不屬於前述機關，因此所辦理的採購屬私經濟行為，不適用政府採購法，也不受採購法限制。

董季安指出，遭中科院停權的不良廠商，僅限於不能投標中科院採購案，但因中科院停權處分不屬於政府機關行政裁處，因此遭停權廠商仍能投標政府標案。

董季安說，會加強類似案件管制做法，已要求中科院建立通報黑名單廠商機制，並通報國防採購室，後續將摒除不良廠商；至於已由不良廠商履約中的案件，將加強文件查察及履約督管頻次。

中科院物料運籌處長郭昭華指出，未來只要有遭中科院停權的廠商，就會通報國防採購室。目前共有20家遭停權廠商，已提供給國防部列為黑名單。（編輯：郭無患）1130403