集團董事長郭智輝接掌經濟部 崇越股價漲7%創高
2024/4/16 12:07
（中央社記者吳家豪台北16日電）內閣人事第三波名單今天上午公布，崇越集團董事長郭智輝接任經濟部長，集團旗下半導體材料供應商崇越科技股價聞訊大漲，盤中最高觸及265.5元、漲幅逾7%，為2003年上市以來、近21年新高，至11時48分止成交量超過6700張。
隨著半導體產能逐步復甦，帶動矽晶圓、光阻、石英、晶圓載具等半導體材料需求，其中矽晶圓海外出貨在3月有明顯成長，帶動崇越科技3月合併營收達新台幣41.4億元，月增10.5%；第1季營收約119.3億元，年減4.5%。
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崇越科技除了代理銷售半導體、LCD、光電等產業所需的精密材料、零組件及設備外，也提供系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約8成，環保工程逾1成，其餘為太陽能與廠務系統工程等。
近年崇越科技拓展營運範疇至環保、綠能科技領域，例如廠務廢水處理、無塵室、太陽能電站工程等，並將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，持續擴大集團規模。（編輯：張均懋）1130416
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