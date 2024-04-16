黃彥男接掌數位部 借重資安專長引領產業轉型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北16日電）第3波內閣名單出爐，數位部長將由中研院資通安全專題中心執行長黃彥男接任。黃彥男專長於資安、隱私保護等議題，產業界觀察，他為人溫和且熟悉政府部會運作，有望順利上手政府業務；520後他將接掌第2任數位部長，如何推動打詐、維護資安與數位轉型將是關注焦點。

2022年新成立的數位發展部主要職掌包括促進通訊與資訊、資通安全、網路與傳播等數位產業發展，統籌數位治理與數位基礎建設，加速數位經濟發展與國家數位轉型，近期數位部也肩負打詐重大政策。

準行政院長卓榮泰期許 黃彥男 黃彥男小檔案 生日：1960年8月11日

學歷：美國馬里蘭大學資訊科學碩士博士、台灣大學電機系學士

經歷：中研院資訊創新研究中心主任及特聘研究員、中研院資訊安全專題中心執行長、行政院科技會報辦公室副執行秘書、行政院數位匯流辦公室執行秘書、關貿網路公司董事、中華民國電腦學會理事長、亞洲物聯網聯盟理事長、立法院資通安全與科技發展策進會秘書長、國家資訊通信發展推動小組副執行秘書 看更多 關閉 接任數位部長之後，能站在守護資安第一線、推動數位企業轉型第一線、建構數位公共建設的第一線、強化防詐隱私保障、提升產業競爭力與跨領域合作，以及培育更多人才，匯集集體智慧因應未來挑戰。

事實上，黃彥男長期關注台灣資安議題，他先前在公開論壇表示，台灣資安問題愈來愈重要，必須要重視，如何補起資安缺口，除了資安法規的罰款要加重，資安保險也有助於建起防護，而資安人才和技術也需要培育。

業界觀察，數位部許多業務涉及跨領域溝通，不能只了解單一領域，黃彥男熟悉資通訊產業，過去也擔任過許多政府部門的民間諮詢委員，熟悉政府部會運作流程，相信他可以在既有基礎上，繼續推動數位部業務。

曾與黃彥男共事過的業界人士觀察，黃彥男人非常好、個性溫和，對於許多跨領域都有投入研究，如果有疑問開口向他請教，黃彥男都很樂意解釋，也會幫忙牽線，在能力範圍內提供相關資源給對方。

黃彥男畢業於台灣大學電機系，後來赴美國求學，美國馬里蘭大學資訊科學博士畢業後，進入美國貝爾實驗室（AT&T Bell Labs），對於電機、通訊、資通安全領域都有研究。

黃彥男目前是中央研究院資通安全專題中心執行長，也是中研院資訊科技創新研究中心特聘研究員、中華民國電腦學會理事長，曾是國際著名的電機電子工程師學會（IEEE）研究員（Fellow），過去也曾擔任行政院科技會報辦公室副執行秘書、資策會副執行長等職務。（編輯：潘羿菁）1130416