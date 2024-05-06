國民黨民眾黨立委登太平島延期 馬文君：避免影響17日表決
2024/5/6 11:14（5/6 11:26 更新）
（中央社記者王承中台北6日電）立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委馬文君今天表示，原預計16日帶隊前往太平島考察，考量17日立法院會有許多重要議案要表決，為避免因天候因素導致立委無法返台開會表決，決定延後考察日期，擇期再登太平島。
馬文君原訂16日將帶隊前往太平島考察，包含國民黨、民眾黨共20名立委參與。但現在卻傳出，考量立法院17日院會將表決國會改革等重要法案，藍白立委前往太平島考察的日期可能將會延後。
馬文君受訪表示，原預計16日要前往太平島考察，有超過20位立委報名參加，但17日立法院會有非常多的重要議案要表決。
馬文君指出，台灣到太平島這麼長的距離下，萬一天候出現什麼狀況，恐導致立委無法如期返台開會表決，因此決定延後考察日期，擇期再登太平島考察。（編輯：楊凱翔）1130506
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