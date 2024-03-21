辦公空間超過規定？ 數位部：誤解計算方式未違規

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（中央社記者蘇思云台北21日電）報導指民眾黨立委張啟楷日前質疑，數位部租用空間比規定多了2.5倍。數位部今天表示，這是誤解計算方式，數位部辦公空間符合行政院規定，一般人員辦公室面積約2.42坪，並未違規。

風傳媒報導指出，民眾黨立委張啟楷20日質詢數位部長唐鳳時表示，行政院規定數位部每位員工辦公的面積加上公共空間為2.42坪，質疑數位部租用空間多了2.5倍。

數位部表示，有報導指立委質疑數位部辦公空間「是規定的2.5倍」，實際上是誤解計算方式。數位部辦公空間符合行政院規定，一般人員辦公室面積約8平方公尺（2.42坪），並沒有違規，呼籲媒體報導前應善盡查證。

數位部說明，依據「行政院與所屬各機關辦公處所空間及面積規劃原則」，將各機關辦公處所空間劃分為3種類型，其中「機關人員類型」中的一般人員辦公室面積，不包含單位正副主管、機關正副首長辦公室面積。

另規定各機關可視需要設會議室、茶水間、廁所等等公共設施，屬「一般性共通空間」，以及依機關業務屬性與任務需求，可專案陳報行政院核定後設置「特殊性空間」，兩者都不屬於機關人員類型辦公室面積。

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數位部表示，數位部一般人員每位人員平均辦公室面積約8平方公尺，與立委所提「行政院與所屬各機關辦公處所空間及面積規劃原則」標準尚符。

數位部指出，考量民眾、業者與其他政府機關等實體洽公需求，租用辦公空間有其必要性，因此數位部成立前由行政院以公開招標方式尋找辦公室場地，共2家廠商投標，以租金報價較低的新光辦公室得標，租用面積及租金單價均依相關規定辦理。（編輯：林興盟）1130321