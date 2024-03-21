更多編輯台推薦新聞：
專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走
運動

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？
兩岸

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
電價4月起估平均調漲11% 逾9成住宅漲5%、產業最高調25%
首頁 / 產經

辦公空間超過規定？ 數位部：誤解計算方式未違規

2024/3/21 21:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北21日電）報導指民眾黨立委張啟楷日前質疑，數位部租用空間比規定多了2.5倍。數位部今天表示，這是誤解計算方式，數位部辦公空間符合行政院規定，一般人員辦公室面積約2.42坪，並未違規。

風傳媒報導指出，民眾黨立委張啟楷20日質詢數位部長唐鳳時表示，行政院規定數位部每位員工辦公的面積加上公共空間為2.42坪，質疑數位部租用空間多了2.5倍。

數位部表示，有報導指立委質疑數位部辦公空間「是規定的2.5倍」，實際上是誤解計算方式。數位部辦公空間符合行政院規定，一般人員辦公室面積約8平方公尺（2.42坪），並沒有違規，呼籲媒體報導前應善盡查證。

數位部說明，依據「行政院與所屬各機關辦公處所空間及面積規劃原則」，將各機關辦公處所空間劃分為3種類型，其中「機關人員類型」中的一般人員辦公室面積，不包含單位正副主管、機關正副首長辦公室面積。

另規定各機關可視需要設會議室、茶水間、廁所等等公共設施，屬「一般性共通空間」，以及依機關業務屬性與任務需求，可專案陳報行政院核定後設置「特殊性空間」，兩者都不屬於機關人員類型辦公室面積。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

數位部表示，數位部一般人員每位人員平均辦公室面積約8平方公尺，與立委所提「行政院與所屬各機關辦公處所空間及面積規劃原則」標準尚符。

數位部指出，考量民眾、業者與其他政府機關等實體洽公需求，租用辦公空間有其必要性，因此數位部成立前由行政院以公開招標方式尋找辦公室場地，共2家廠商投標，以租金報價較低的新光辦公室得標，租用面積及租金單價均依相關規定辦理。（編輯：林興盟）1130321

#數位部
#行政院
#唐鳳
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.60