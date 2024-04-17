維也納愛樂長笛首席舒茲訪台 再現莫札特經典

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）持續塑造與打磨樂團管樂音色，國立台灣交響樂團再度邀約維也納愛樂長笛首席卡爾．海因茨．舒茲（Karl-Heinz Schütz）訪台與樂團合作，再現莫札特經典「第一號長笛協奏曲」。

根據國台交發布的新聞資料，舒茲除了擔任維也納愛樂樂團長笛首席，也以獨奏家身分活躍國際舞台。今年舒茲帶來理查．史特勞斯的「快樂工坊」交響曲、莫札特「第一號長笛協奏曲」及第三十一號交響曲「巴黎」，希望讓樂迷感受長笛在古典音樂發展歷程中，與面對更龐大且複雜的器樂合奏時，所能展現的輕盈與精妙。

國台交團長劉玄詠表示，近年舒茲多次以領奏方式與國台交合作協奏曲，除了選曲上耳目一新，也會聽見舒茲對於長笛甚至整個管樂器的見解。

劉玄詠表示，這次要演出的兩首莫札特作品，恰好都是其在1777至1778年前後的創作，「20歲出頭的莫札特此時在歐洲各地旅行兼找工作，他在經濟狀況不佳、遭遇母親病重等困頓，仍可以創作出陽光且充滿希望的音樂，這也是莫札特之所以偉大的原因。」

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國台交長笛首席陳棠亞表示，這次舒茲帶來的莫札特「第一號長笛協奏曲」，是莫札特當時受到荷蘭長笛家的委託所創作，在莫札特為數不多的長笛作品中，這首「第一號長笛協奏曲」樂曲動人；至今長笛從木質進化到現代的金屬材質，更能發揮樂曲技巧。

「NTSO舒茲與國台交」音樂會將於4月27日在位於台中的國台交演奏廳，4月28日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。4月26日在台北國家音樂廳則有一場「舒茲長笛協奏．指揮交響之夜」，曲目有貝多芬「第七號交響曲」等。（編輯：張雅淨）1130417