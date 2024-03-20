當莫札特遇見古巴 莎拉威利斯用法國號樂音共舞

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）柏林愛樂法國號演奏家莎拉．威利斯將與來自古巴的哈瓦那大樂隊合作，帶來「當曼波遇見莫札特：搖擺哈瓦那」音樂會。威利斯說，莫札特的音樂與古巴音樂相似，充滿跳舞的感覺。

莎拉．威利斯（Sarah Willis）一次在古巴開設大師班，旅途中感受古巴音樂家在古典音樂的深耕啟發，決定創立「當曼波遇見莫札特」計畫，與古巴的哈瓦那大樂隊（Havana Lyceum Orchestra）一起發行專輯、到世界各地巡演。

威利斯表示，莫札特和古巴人有很多共同點，在他的音樂中可以聽到非常多的能量、生命和魅力，但也能聽到巨大的痛苦和磨難，「這樣的對比也是古巴生活的一部分。」

威利斯是美國出生的英國裔，14歲開始在學校演奏法國號，後來陸續就讀倫敦皇家音樂學院與市政廳音樂及戲劇學院學習音樂；2001年加入柏林愛樂，成為銅管樂部首位女性成員。威利斯參與許多柏林愛樂的教育計畫，她也透過柏林愛樂數位音樂廳對指揮與獨奏家進行採訪，利用社群媒體接觸全球觀眾。

威利斯說，古巴人曾經告訴她，莫札特應該是古巴人，「因為他的音樂充滿了歡樂和舞蹈節奏。」威利斯思考，因為莫札特寫了很多舞曲，他的音樂總是有一定的搖擺，這也催生了這個由哈瓦那大樂隊和古巴音樂家聯手的全新製作，將莫札特作品與曼波、恰恰恰等經典古巴樂風結合，重新詮釋多首古巴著名舞曲。

此外，威利斯也與遠景俱樂部（Buena Vista Social Club）的音樂家們合作，錄製紀錄片「樂士浮生錄」中最為經典的古巴樂曲。威利斯表示，「這是一個共享的計畫，不是為了我自己，而是關於我們、關於這群古巴音樂家，以及我們如何互相學習，並與莫札特和曼波一起度過的美妙時光。」

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「當曼波遇見莫札特：搖擺哈瓦那」計畫至今已到過柏林愛樂廳、阿姆斯特丹音樂廳演出，根據牛耳藝術的資料，這次是該計畫的亞洲首演，音樂會現場也將古巴國寶級歌手卡洛斯．卡倫加（Carlos Calunga）邀來台灣演出「鏘鏘（Chan Chan）」、「來自關達那摩的姑娘（Guantanamera）」等古巴神曲。

「當曼波遇見莫札特：搖擺哈瓦那」音樂會將於5月1日在台中國家歌劇院，5月4日在台南文化中心，5月5日在台北國家音樂廳演出。（編輯：張雅淨）1130320