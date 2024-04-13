健身房拉會員開課報明牌玩期貨涉吸金 13嫌送辦

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（中央社記者劉建邦、謝幸恩台北13日電）葉姓健身房老闆涉夥同教練以高額炫富等手法，招攬健身房會員開課投資外匯期貨，因有收學費、報明牌等違法行為，檢警掌握情資，循線逮捕葉男等13人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵九大隊二隊隊長張伊君指出，日前網路巡邏發現有女模特兒控訴遭健身房勒索等訊息，經調查發現此家健身房老闆葉姓男子（25歲）平時在社群媒體炫富，私下夥同健身房教練涉違法招攬學員投資外匯期貨，組專案小組報士林地檢署偵辦。

警方查出，葉姓男子等人從民國110年間對外招攬學員並開班授課外匯期貨投資課程，除收取高額學費，並由旗下健身教練創立小老師制度，負責教導招募學員到外匯期貨券商平台註冊投資，從中賺佣金謀利，葉男事後再到社群媒體炫富，藉此吸引更多學員。

專案小組經蒐證，4月11日、12日赴葉姓男子的健身房搜索，逮捕主嫌葉男等13人到案，經查發現此地下期貨集團共招募學員約300人，初估不法獲利新台幣1800萬元。

刑事局表示，葉姓男子等人涉有收學費、抽佣金、報明牌等行為違反期貨交易法，警詢後依法把葉男等13人移送士林地檢署偵辦。

士檢指出，經營健身房的葉姓男子等人涉假借招攬學員卻私下未經主管機關許可違法經營外匯期貨交易，檢警搜索時查扣疑不法所得現金新台幣1000萬餘元、泰銖18萬餘元、虛擬貨幣「泰達幣」6萬多枚、賓士車1輛等物。

檢方訊後諭令葉姓男子等5人限制出境、出海，林姓男子等2人30萬元交保及限制出境、出海，其餘6人請回。

檢警表示，經營期貨交易屬特許行業，未經金融監督管理委員會證券期貨局發給許可擅自經營將違反期貨交易法，民眾勿輕信來路不明的外匯投資群組，才能避免受騙，會持續追查此案，遏阻不法。（編輯：戴光育）1130413