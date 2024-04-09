指揮家準．馬寇爾重返母校 勉學子珍惜習樂時光

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（中央社記者趙靜瑜德國漢諾威9日電）NSO國家交響樂團展開歐洲巡演，音樂總監準．馬寇爾也趁8日休息日重返母校漢諾威音樂院，他勉勵音樂學子都能珍惜在校習樂時光，讓每一個學習過程都能找到支撐自己前進的力量。

漢諾威音樂院全名為漢諾威音樂、戲劇與媒體學院（Hochschule fur Musik,Theater und Medien Hannover），是一所位於德國漢諾威的音樂類高校，以鋼琴教育及贏得世界及鋼琴大賽獎項聞名於世，台灣包括鋼琴家魏樂富、嚴俊傑與范姜毅等，都是出自漢諾威音樂院。目前也有台灣學子在漢諾威音樂院求學習樂。

準．馬寇爾（Jun Markl）接受媒體聯訪時表示，重回漢諾威音樂院心情很好，「這裡數十年來一點都沒有改變，還是我當年唸書時的樣貌。」準．馬寇爾表示，他在求學時代會演奏鋼琴、小提琴跟打擊樂，「我也加入州立青年交響樂團，在哪裡學習樂團生態，如何團隊合作，甚至結交志同道合的音樂夥伴。」

準．馬寇爾表示，這也是他在擔任NSO國家交響樂團音樂總監任內，極力促成國家青年交響樂團（NSYO）成立的目的，他希望年輕音樂學子從青年樂團學習如何團隊工作，成為交響樂團的一份子。

準．馬寇爾表示，當他在青年交響樂團負責打擊樂聲部時，他總是默默觀察每個團員的角色與分工，「打擊聲部負責關鍵性的演奏，常常數著數百小節，無事可做，我總會睜大眼睛，坐在樂團最後面看著團員跟指揮，看看哪些人在打瞌睡。」

準．馬寇爾在漢諾威音樂院學習鋼琴、音樂學與指揮，他說排練廳雖小但是五臟俱全，還有管風琴，這裡也是他第一次拿指揮棒指揮的地方，「我在這裡指揮了『卡門組曲』，很難忘記。」準．馬寇爾說，音樂的競爭非常殘忍，「當你上台演奏時，台下其他音樂學生會等著看你有哪些錯誤，這點不會改變。」

對於準．馬寇爾來說，漢諾威音樂院將近5年的讀書時光，給予之後工作上很大的養分，他說，在德國唸音樂院免學費，只需要支付學雜費，「德國制度認為只要有能力都可以學音樂，不需要受限於你的經濟狀況，政府都會支持。」

準．馬寇爾認為，這裡跟美國體制相比，相對輕鬆，「這是德國學制的精神，充分發揮才能不應該與你的財務狀況有任何關係。」減輕學習費用的負擔，可以讓音樂學子專注學習，不必為了學費打工賺錢，失去了打好基礎的機會。

正值春暖，漢諾威音樂院外面就是一大片青翠森林，準．馬寇爾說，以前練琴累了就到森林散步休息，再回到樂譜前繼續苦練。他回憶當學生時琴房沒有暖氣，冬天窗戶總是結冰，「你只能督促自己不斷練琴，才能早一點離開琴房。」

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準．馬寇爾表示，學音樂大多數的時間都是孤獨的，「我們一大早排隊搶琴房，4小時為一個單位，每天8小時都是家常便飯，而且8小時遠遠不足。」哪間琴房是三角大鋼琴，哪些是直立式鋼琴，準．馬寇爾記憶猶新。練琴告一段落，學生食堂就是大家聚集社交的地方，「我們都在食堂認識新朋友。」

NSO國家青年交響樂團今年將在7月20日到8月5日排練及舉辦巡演音樂會，除了在台灣巡演之外，也首度出訪新加坡及泰國演出，準．馬寇爾希望以NSO為平台，繼續為台灣培養更多音樂人才，就像當年他在年輕習樂時參加青年交響樂團一樣，在音樂上有更大的收穫。（編輯：李錫璋）1130409