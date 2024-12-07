Matzka初登花蓮跨年活動 表演卡司公布

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）迎接2025年，花蓮跨年演唱會將於31日晚間8時起在東大門廣場舉行，花蓮縣府公布首波表演卡司，包括Matzka、怕胖團及Tyson Yoshi及在地表演團體演出，重頭戲是180秒星空煙火秀。

花蓮縣府指出，原民歌手Matzka、怕胖團都是首次參加花蓮跨年活動，Matzka透露將準備應景歌單，包括2首族語跟2首中文歌。

來自香港的歌手Tyson Yoshi在今年4月0403地震後，捐出新台幣100萬元賑災，這次更力挺參與跨年演唱會。

另外，演出團體還有「2024洄瀾新秀爭霸讚」選秀活動中脫穎而出的花蓮在地優秀表演團體「Nina&John那就醬樂團」與「比亞酥樂團EmbiyaxSu」。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，還會陸續公布更多重量級歌星，跨年活動另一亮點是180秒星空煙火秀，有愛心造型跟立體煙火，將與音樂融合，民眾可提前訂好花蓮的住宿及火車票，一同感受花蓮的美好。

交通部花蓮自由行住宿補助將於12月14日結束，花蓮縣旅館商業同業公會統計，11月20日至補助結束日住宿率有提升至最高4成，12月15日之後下滑到1成5，跨年12月31日至明年1月1日有拉高到3成。（編輯：孫承武）1131207