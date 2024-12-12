北市跨年晚會設5大舞台 多元曲風迎2025

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市跨年晚會31日登場，觀傳局介紹，除市府前主舞台，今年在景勤一號公園、忠信廣場、頂好廣場及象山公園4處還會有不同曲風的多元舞台，給民眾豐富跨年體驗。

台北市觀光傳播局今天發布新聞稿表示，2025台北最High新年城將延續去年規劃，架設5大主題的多元舞台，其中位於景勤一號公園的民歌同樂舞台，將邀請王海玲、羅吉鎮、曾淑勤等歌手演出懷舊經典歌曲，喚醒觀眾的青春記憶。

觀傳局介紹，忠信廣場為經典動漫舞台，安排王明堯、Karei&ooo、誓約之聲等藝人團體演出，帶領觀眾沉浸於二次元奇幻世界；頂好廣場西洋搖滾舞台將由杜力、ADOGA、Enzo等藝人，以節奏感炒熱現場氣氛；象山公園則是Lounge悠閒舞台，找來簡詩敏、火星樂團、DNA等歌手團體營造輕鬆、愉悅氛圍。

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觀傳局指出，4個多元舞台節目自31日晚間9時起登場，搭配當天晚間7時起由Apink、Energy、李聖傑等超過10組卡司接力演出的主舞台，提供各式風格的跨年體驗，陪伴所有族群創造美好回憶。

此外，觀傳局表示，12月跨年系列活動進入第2週的西洋經典週，14日、15日在市政府東南廣場周邊將有異國音樂、舞蹈表演及特色市集，21日、22日及28日、29日還會分別舉辦動漫應援週及Lounge悠閒週不同主題活動。（編輯：蕭博文）1131212