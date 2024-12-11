迎接2025 台南170間廟宇教堂響應跨年敲鐘祈福
2024/12/11 12:56
（中央社記者張榮祥台南11日電）2024年走向尾聲，台南市正籌辦2025年跨年敲鐘祈福，市府今天表示，目前已有170間廟宇、教堂加入，以鐘聲代替鞭炮聲，迎接嶄新開始。
台南市跨年敲鐘祈福於2019年底由中西區經營民宿的蔡宗昇、周榮棠發起，如今已邁入第6年，在市府、民間公私協力下，逐漸發展成台南特有跨年儀式，2023年邁入2024年之際，更廣邀逾400間廟宇、教堂入列，歡慶台南建城400年。
如今2024年接近落幕，準備迎接2025年，台南市跨年敲鐘祈福續辦，市府表示，未來規劃和地方藝文表演團體或街頭藝人合作，一廟埕一舞台，讓廟埕變成舞台，提供文化團體一展歌舞場域。
市府民政局今天告訴中央社記者，2024年邁向2025年敲鐘祈福，目前已有170間廟宇、教堂加入，市府將協助處理行政事務，也希望有意加入宗教團體向區公所或私訊臉書（Facebook）粉專「台南跨年敲鐘祈福」，共同響應。
台南市跨年敲鐘祈福，預定12月31日子時1刻（晚上11時15分）開始，市民可就近前往廟宇、教堂敲響鐘聲，讓生活及內心得到平靜。（編輯：謝雅竹）1131211
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