台中麗寶跨年演唱會 300秒煙火秀璀璨迎新年

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）「2025傳說對決麗寶跨年演唱會」12月31日晚間9時開唱，邀請超強卡司輪番上陣，及300秒以「烏托邦」為主題的煙火秀，璀璨迎新年；清晨還能搭乘摩天輪，欣賞2025第一道曙光。

麗寶樂園渡假區今天發布新聞稿指出，「2025傳說對決麗寶跨年演唱會」以「星光璀璨，燃情迎新」為主題，打造人氣實力派歌手與團體的音樂盛宴，從結合傳統與現代魅力的美秀集團，到征服全場且影歌雙棲的宋柏緯，還有歌聲帶有療癒力量的南西肯恩與鋼琴才子Ray黃霆睿。

此外，waa魏如萱、吳獻Osean、JOYCE就以斯等實力派唱將也將輪番登場，用歌聲為全場注入新年的歡樂能量。限定天團組合GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治則是壓軸登場，跨年後更有超人氣創作歌手Feng Ze 邱鋒澤接續演唱。

天空之夢摩天輪燈光秀及絢麗的跨年煙火秀，增添跨年夜的歡樂氣氛，邀請國慶煙火設計師黃泰，親自操刀設計以「烏托邦」為主題的300秒煙火秀。

設計靈感源自麗寶樂園渡假區的美麗地景，藍色煙火象徵馬拉灣水上樂園的流動暢快，橘色落葉煙火代表著麗寶落羽松草原的遼闊壯盛，最後以彩虹牆煙火象徵美好烏托邦的到來。

演唱會結束後，還可來場熱血的摩天輪迎曙光之旅，清晨搭乘2025年第一趟摩天輪，登上384公尺高空「迎曙光、賞日出」。（編輯：李淑華）1131216