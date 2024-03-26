台南走圓環不再混亂 紅燈右轉4/13走入歷史

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（中央社記者張榮祥台南26日電）台南擁有15個圓環，有些圓環分為內外環又號誌複雜，不僅外縣市遊客一頭霧水，有時連市民也被搞混。市府統一車行規範，設有號誌圓環4月13日起全面禁止紅燈右轉，依燈號行駛。

台南市長黃偉哲1月9日宣布西門圓環同月10日起開放機慢車直行穿越，但連同東門圓環、湯德章紀念公園3個圓環，禁止機慢車紅燈右轉。市府昨天再公布後甲圓環4月13日起開放機慢車直行穿越圓環，不須強制繞行外環，並取消機慢車紅燈右轉。

湯德章紀念公園、東門圓環、西門圓環及後甲圓環是台南市中心車流量最高的多個圓環，市府雖僅敲定這4個圓環禁止紅燈右轉，但交通局今天告訴中央社記者，凡是設有號誌圓環一體適用，依燈號行駛。

交通局統計，台南市共有15個圓環，分別是湯德章紀念公園、台南車站、東門圓環、東門城圓環、西門圓環、小西門圓環、後甲圓環、歸仁圓環、安定蘇厝圓環、南科車站前圓環、新化圓環、林鳳營車站前圓環、新營圓環、新營車站圓環與玉井圓環。

在15個圓環中，湯德章紀念公園有7條幹道匯集，是台南最複雜、匯集道路最多的圓環，其次是5條道路的東門圓環、後甲圓環、林鳳營車站前圓環、新營車站圓環；4條幹道的有台南車站、東門城圓環、西門圓環、小西門圓環、歸仁圓環、新化圓環；3條的安定蘇厝圓環、新營圓環及玉井圓環；僅南科車站前圓環供迴轉使用。

讓外縣市遊客最感困擾的內外環圓環（內環汽車、外環機車），在西門圓環及後甲圓環相繼開放機慢車直行穿越後，只剩湯德章紀念公園及東門圓環。

設置號誌禁止紅燈右轉圓環，包括湯德章紀念公園、台南車站、東門圓環、西門圓環、小西門圓環、後甲圓環、新化圓環、新營圓環．新營車站圓環，玉井圓環等共10個圓環。其他無號誌圓環則視車況隨圓環繞行。（編輯：吳協昌）1130326