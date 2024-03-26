因應清明掃墓 台南啟動便民服務及防火措施

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（中央社記者張榮祥台南26日電）因應清明掃墓時節，台南市政府今天宣布啟動便民服務站、臨時停車場、交通疏導、掃墓專車、紙錢集中燒及消防巡守等服務。

台南市長黃偉哲今天在市政會議表示，清明時節將屆，各縣市已發生零星火災，許多公墓更位處偏郊，救災不易；相關單位應備妥防範措施，宣導以功代金及紙錢集中燒，兼顧慎終追遠及安全環保理念，並強化交通疏導，減緩壅塞。

台南市政府發布新聞稿指出，民政局將籌組清明掃墓應變小組，協調相關單位協助警戒應變，加強環境整理及衛生消毒，推廣低碳環保理念。

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市府將在清明掃墓時節啟動車輛分流，執行交通管制。官田區3月30日提供定點接駁；六甲區及南化區4月4日也有定點接駁；另外，市府4月4日至7日每天規劃市區公車11路、15路及18路共60班次，以利富貴南山祭祖。

消防局將統籌辦理清明公墓火災演練，編組執行公墓巡邏，編排車巡及定點勤務，提供水袋澆熄火源。市府呼籲掃墓不亂燒雜草，不亂丟菸蒂，不飛揚紙錢，不燃放爆竹，撲滅餘燼，收拾垃圾，以防發生火災。（編輯：張雅淨）1130326