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台南東區後甲圓環 4/13起開放機慢車直行穿越

2024/3/25 18:50（3/25 19:06 更新）
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台南市政府25日宣布，東區後甲圓環4月13日起將開放機慢車可直行穿越圓環，並同步取消入環機車可紅燈右轉措施，提升行人安全通行環境。圖為後甲圓環空拍圖。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月25日
台南市政府25日宣布，東區後甲圓環4月13日起將開放機慢車可直行穿越圓環，並同步取消入環機車可紅燈右轉措施，提升行人安全通行環境。圖為後甲圓環空拍圖。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月25日
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市政府今天宣布，為改善東區後甲圓環行車環境，將自4月13日起開放機慢車可直行穿越圓環，不須強制繞行外環，同時取消機車可紅燈右轉措施，相關標誌標線配合調整。

台南市政府交通局長王銘德今天透過新聞稿表示，市長黃偉哲在年初宣示啟動西門圓環改善時，同時要求交通局對於類似條件的後甲圓環應儘速研擬改善方案，交通局依據西門圓環改善經驗，針對後甲圓環管制方式進行調整改善規劃，除開放機慢車可直行穿越圓環，並同步取消入環機車可紅燈右轉措施，提升行人安全通行環境。

王銘德指出，因應現況後甲圓環汽車亦可行駛外環，需特別處理入環前直行與右轉車輛分流，原中華東路一、二段路型為1快車道、1混合車道、2機慢車優先道路型，將調整為1快車道、1混合車道及1右轉車道，並於前1個路口處開始導引車輛提早分流，東西向的裕農路也會進行導引行向分流標線調整。

他說，配合機車可直接穿越圓環，匯入外環需求量預期減少，將一併取消中華東路與裕農路原開放紅燈右轉規定，未來台南市圓環管制方式將達到一致性，不再有圓環開放機車紅燈右轉特例，用路人行經圓環時只要依照號誌燈號指示判斷即可，行人也不用再擔心紅燈右轉車輛不停讓情形。

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王銘德指出，目前後甲圓環較常遭用路人反映壅塞的是圓環西北角（鄰南紡側）外環車道，主因為經外環右轉後需再次停等東寧路與裕農路口號誌，經檢視號誌時制計畫，並配合這次圓環改善，將重新設定號誌管控方式，有效分配各行向綠燈秒數。

他說，考量目前圓環內道路條件因素無法劃設左轉待轉區，故行經後甲圓環要轉向往橫交道路的機慢車，仍應維持繞環騎乘動線，並依照號誌燈號指示行止，實施機慢車可直行穿越圓環後，汽、機車交織將發生在進入圓環前，駕駛人應特別注意右轉車輛靠右行駛導引標線，小心行車，避免發生碰撞風險。（編輯：謝雅竹）1130325

#王銘德
#台南市政府交通局
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