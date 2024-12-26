京華城案偵結起訴 柯文哲沈慶京等5名在押被告提至北檢
2024/12/26 09:39（12/26 10:09 更新）
（中央社記者林長順台北26日電）台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案今天偵結，上午10時召開記者會說明。羈押中的被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲上午被囚車提押至北檢，預計下午移審台北地院。
北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今年8月起展開搜索、約談行動，先後聲請羈押禁見國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、前台北市長辦公室主任李文宗、應曉薇助理吳順民、前鼎越開發公司董事長朱亞虎獲准。
檢察官10月、11月間陸續聲請延押應曉薇、沈慶京、柯文哲、彭振聲、李文宗獲准，除了柯文哲未提起抗告，其餘4人提起抗告均遭台灣高等法院裁定駁回。檢察官並聲請具保停押吳順民、朱亞虎。台北地方法院裁定吳順民新台幣500萬元交保、朱亞虎200萬元交保。
柯文哲等5名被告羈押期限將至，北檢今天將全案偵查終結，起訴柯文哲等被告，並將在押的柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇、李文宗提押到北檢候審室，預計下午移審台北地方法院，由承審合議庭裁定是否繼續羈押。（編輯：李淑華）1131226
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柯文哲涉京華城案遭起訴 北檢上午10時說明