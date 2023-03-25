高中生疑遭霸凌輕生7師長調職 父親：亡羊補牢

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，今年2月輕生死亡。台中市教育局昨天將校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人調離現職，學生父親表示，亡羊補牢，盼不要再有下個受害者。

學生父親今天上午和民進黨籍立委張廖萬堅聯繫，張廖萬堅接受媒體採訪指出，學生父親現在對學校的調查已不敢信任，因過去他相信、配合學校對孩子的管教，也要求孩子要配合學校，2月18日發生憾事後，他才從部分師生口中得知，孩子在學校受到相當多不公平對待。

張廖萬堅表示，學生父親希望可以在人本教育基金會陪同下調查，他也會全盤配合，希望真相可早日水落石出，不要再有下個悲劇發生。

對於台中市教育局介入調查，24日將涉案7人調離現職，學生父親透過人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑轉達想法，他認為事發一個月，學校處理態度冷漠，直到教育局發文要求，才籌組調查小組，雖是亡羊補牢，仍希望不要再有下一個受害者。

台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，人本基金會日前指出，包括學務主任、主任教官及校安等6人，從民國111年10月到112年1月密集對這名學生公開且非法執行搜身、搜書包、栽贓等行為，學生在今年2月輕生。

台中市教育局介入調查，掌握部分師生為該學生抱屈的留言，督促、發文要求校方召開相關調查會議，學校在3月10日召開校事會議，決議籌組調查小組進行調查。

教育局發現與本案相關人員共8人，24日將其中7人調離現職，包括校長、1名主任教官、2名教官及3名學務創新人員，另一人為學務主任，因為具有老師身分，是否停聘接受調查，依教師法規定由校方召開教評會決定。相關人員被調離現職後，教育局隨即調派人力支援，以利校園安全及學務工作運作。（編輯：卞金峰）1120325

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