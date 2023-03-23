中市校園師長疑霸凌學生 教育部與市府專案調查

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台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌；教育部長潘文忠（中）23日在立法院答詢表示，會與台中市政府教育局共組專案調查，若查證屬實將嚴辦。中央社記者郭日曉攝 112年3月23日

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（中央社記者王寶兒台北23日電）台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，教育部長潘文忠今天表示，會與台中市政府教育局共組專案調查，若查證屬實將嚴辦。

民進黨籍立委張廖萬堅昨天陪同高中生家屬召開記者會，要求台中市府調查校園相關違法人員並究責。潘文忠今天赴立法院就「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」進行專題報告並備質詢，張廖萬堅則表示，此案是對人權教育最負面的示範。

張廖萬堅表示，這名學生在校經常被搜身、不分青紅皂白被要求寫自述書、被主任教官說是「垃圾、社會敗類」，還被學務主任要求簽「休學／轉學申請書」或「不違反校規切結書」。

張廖萬堅表示，這所學校的教官現今轉為校安人員，對於不適任教師應有更多汰換機制。

潘文忠回應，過去教育部修「教師法」就表達對不適任教師的態度，對於學生人權保障等許多面向，都在修法階段完成，希望能讓學生擁有好的受教權益。對於已經有規範但未經程序的個案，則需嚴正調查。

潘文忠表示，此次案件的校園屬台中市立，將和台中市府教育局一同組專案調查，會勿枉勿縱，嚴正查明處置。在「教師法」落實面上，若有學校跟不上，教育部也會持續督導。（編輯：李亨山）1120323