更多編輯台推薦新聞：
星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見
文化

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人
運動

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

嘉義某職校學生遭霸凌 校方會同員警處理

2022/10/7 15:25（10/7 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義某職校7日發生學生霸凌事件，一名男學生被男同學逼到牆角毆打，被霸凌情形被其他同學錄影PO網。（翻拍畫面）中央社記者黃國芳傳真 111年10月7日
嘉義某職校7日發生學生霸凌事件，一名男學生被男同學逼到牆角毆打，被霸凌情形被其他同學錄影PO網。（翻拍畫面）中央社記者黃國芳傳真 111年10月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義某職校今天發生學生霸凌事件，李姓男學生連續被2名男學生毆打，還遭三字經辱罵，霸凌情形被其他學生錄影PO網；校方表示，導師已通知家長到校，並由警方協助處理。

校方發布聲明指出，一年級鍾姓男學生及王姓男學生於今天上午第一節下課時間，因同學間口角衝突，不僅用力推擠，還以拳頭用力毆打李姓男學生，另外還有1名黃姓男學生在旁助陣，在場學生看見後通報教官室，教官立即到教室將4名學生帶回教官室瞭解，同時由導師通知學生家長到校處理後續。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

校方表示，後續由學務主任召集輔導老師、導師、教官，並在學生家長陸續到校後，由學務主任對家長說明事情原委。

校方指出，學生家長認為，最大傷害為在旁側錄，將影片上傳網路社群網站的學生，希望校方找到上傳影片的學生，盡速將影片下架，避免學生遭受二次傷害，並對相關學生進行後續輔導。另外，轄區派出所員警也到學校瞭解原委，並協助學生家長處理後續。（編輯：郭諭儒）1111007

嘉義某職校7日發生學生霸凌事件，有男學生連續被2名男學生毆打，還遭三字經辱罵，霸凌情形被其他學生錄影PO網。（翻拍畫面）中央社記者黃國芳傳真 111年10月7日
嘉義某職校7日發生學生霸凌事件，有男學生連續被2名男學生毆打，還遭三字經辱罵，霸凌情形被其他學生錄影PO網。（翻拍畫面）中央社記者黃國芳傳真 111年10月7日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族