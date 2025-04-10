113年職場性騷通報1577件 127人遭解僱

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）性別平等工作法修法上路滿一年，勞動部今天公布113年職場性騷擾通報數據，去年3月至12月共有1577件申訴案，其中949件調查成立、127名行為人遭解僱。

勞動部今天公布「職場性騷擾案件通報系統」中，去年3月至12月通報數據。

根據數據統計結果，113年度通報申訴件數共計1577件；其中，公務機關354件占22.4%，非公務機關1223件占77.6%；其中，調查成立有949件占60.2%，不成立396件占25.1%。

至於通報申訴案件中，申訴人以女性占88.6%居多，申訴人的年齡別不論男女都以25歲至44歲居多，申訴類型以敵意式性騷擾占74.3%較多，與加害人關係則多為非權勢占72.9%，而遭受性騷擾形式主要為「肢體行為」及「口語」，各占66%及47.2%。

若依照行業別細分，主要以「製造業」占21%最多，「公共行政及國防；強制性社會安全」占13.8%其次、「醫療保健及社會工作服務業」占12%居多。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，數據顯示，雇主對於成立案件的加害者後續處置方式，多以記申誡並加強教育訓練，其次為記小過、記大過，最重更有解僱，去年3月到12月間，有127名行為人遭解僱。

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王金蓉指出，工作場所發生性騷擾事件，事業單位不論規模大小、僱用人數，雇主知悉性騷擾情形時都應採取立即有效的糾正及補救措施，法規除了課予雇主應提供或轉介被害人諮詢、醫療或心理諮商等必要服務義務外，主管機關也應提供必要的協助。

王金蓉也說，今年會持續辦理性別平權、性騷防治等宣導會，全台約26場次，勞動部也有開辦補助民間團體辦理工作場所性騷擾防治宣導活動，受理期限延長至114年4月30日止，歡迎符合資格的民間團體至勞動部官網。（編輯：陳政偉）1140410