學校午餐鮮少用到粄條類 教團：食材保存更重要

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（中央社記者陳至中台北30日電）寶林茶室食物中毒案持續延燒，部分縣市宣布學校午餐停用粄條及粿仔條等米製品，教育部則未明令全國停用。教育團體表示，食材保存機制更重要，家長不必過於恐慌。

寶林茶室中毒案驗出米酵菌酸，疑與民眾吃下的粿仔條餐點有關。衛生福利部食品藥物管理署建議民眾，不要食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。目前包括基隆市、宜蘭縣、台東縣等縣市，已宣布學校午餐暫時停用粄條及粿仔條，等食安疑慮解除後，再評估是否恢復。

教育部昨天晚間回應中央社指出，學校午餐依法須「當餐製作」，且不能使用加熱的隔餐食物及不須再烹煮的半成品，校方須按規定，定期檢視食材，包含包裝情形、顏色、質地、味道及保存期限等，確保午餐食材安全，但未明言全國都要暫停使用粄條及粿仔條。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良今天接受中央社電訪表示，學校午餐一般來講不太會吃到粄條及粿仔條，大概只有客家地區偶爾會拿來作為特色餐食。如果家長擔心，現階段由各校調整菜單即可。

侯俊良認為，相關事件仍在發展中，如果後續發現有全面性的食安問題，或擔心有些食材難以追查，才需要全國明令禁止。

全國家長會長聯盟理事長張哲維也認為，目前還沒有確切證據證明是哪一種米製品或調味料出問題，家長可以不必過度擔憂，學校午餐也不至於存放太久到變質。

張哲維建議，教育單位可從要求減少油炸、過度調味的料理著手，用紅燒、煎煮的方式，較難掩蓋食材的品質和新鮮度，「越天然的東西，調味料自然用得比較少，也比較健康」。

全國中小學校長協會理事長張信務表示，部分縣市可能有自己的考量，但目前檢驗還沒有明朗，教育單位的重點應放在提醒供餐廠商、校內廚房，加強米製品的保存方式和期限，盡量將食材冷藏或放在乾燥的地方。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，在檢驗有定論前，家長先不用太恐慌。目前看來是澱粉類製品放太久、放到發酵了比較危險，這種情形在學校午餐並不多見。

王瀚陽表示，食安議題的重點是落實從點到線到面的檢驗和把關。在寶林茶室議題延燒的當下，學校可以機會教育，讓學生瞭解食材保存的概念，帶回家裡促進親子討論，尤其很多家長習慣囤積食材，把冰箱塞得太滿，就要特別留意。（編輯：管中維）1130330