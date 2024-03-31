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寶林茶室案
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寶林茶室食物中毒案 新北增1例三重婦就醫後返家

2024/3/31 14:14（3/31 14:22 更新）
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圖為位於遠東百貨信義A13的「寶林茶室」。中央社記者吳家昇攝 113年3月27日
圖為位於遠東百貨信義A13的「寶林茶室」。中央社記者吳家昇攝 113年3月27日
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（中央社記者王鴻國新北31日電）新北市衛生局表示，寶林茶室食物中毒案新增1例為三重區43歲婦女，她24日至寶林茶室遠百信義A13店食用炒粿條，25日出現頭痛、眩暈，就醫後症狀緩解返家。

寶林茶室食物中毒案，衛福部今天上午公布，累計至今天上午10時，共新增2例通報個案、累計30人。

衛生局表示，新北市累計通報為13人。提醒3月17日至26日曾至寶林茶室用餐民眾，若出現噁心、嘔吐、腹脹、腹痛、腹瀉等疑似食物中毒症狀，請盡速就醫並告知飲食史，以利正確診斷與治療。

衛生局指出，會同經發局市場處擴大查核大粄城公司粄條產品販售情形，截至3月30日已查核19家販賣業者、29家餐飲業者、公有零售市場3390攤及民營攤集區8748攤，未查到使用大粄城粄條產品。（編輯：戴光育）1130331

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