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寶林茶室案 蔣萬安：清查保單、成立個案治療平台

2024/3/28 11:07
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（中央社記者賴于榛台北28日電）寶林茶室發生疑似食品中毒事件，台北市長蔣萬安今天列席行政院會前表示，希望中央協助實驗量能，讓檢驗結果儘早出爐，而台北市則將檢視相關保單，確認理賠範圍，同時要求醫療院所成立個案治療平台。

台北市信義區寶林茶室發生疑似食品中毒事件，相關醫院、1999及民眾陸續通報，截至昨天傍晚，台北市衛生局已接獲9例，其中2例死亡、4例仍在加護病房救治中。

蔣萬安今天列席行政院會並於會前接受媒體訪問，表態希望中央協助此案。他說，寶林案引起社會關注，而北市府的立場是，食安議題必須中央地方攜手合作、共同把關，針對此案需要中央協助實驗室量能，協助檢驗以及實驗結果盡快出爐，早日釐清事實真相。

蔣萬安說，同時也希望中央能進行跨部會、跨機關的統籌調查，台北市也會全力配合，期待能盡快向民眾說明案情。

蔣萬安表示，針對此案，台北市已經要求寶林停業、溯源相關食材供貨廠商即刻停止供貨，並在今天要求成立各治療醫院的治療個案平台，交流這次罕見病例的治療做法及資訊，同時下令各醫療院所徹查，針對這次罕見的敗血性休克、肝衰竭等必須提高警覺並通報。

蔣萬安說，外界認為醫療院所這次有過晚通報情況，但此刻並非苛責醫療院所的時候，畢竟症狀罕見，第一時間很難跟一般食物中毒做連結。

蔣萬安表示，第一時間他就要求台北市警察局即刻介入調查，後續包含查扣監視器主機、對員工製作筆錄、訪視家屬，也調查寶林進出貨資料，以及員工相關人員的健保資料，再分析比對發票紀錄、員工對話紀錄，調查是否有長期沒有進貨等情形，相關資料也都送檢調。

蔣萬安說，已要求法務局全力協助家屬，只要家屬同意，就會針對寶林假扣押，並提供家屬法律諮詢與各方面協助，同時今天也會檢視遠東、大時代等相關保單，確定保險理賠範圍；目前教育局也已完成受害者訪視、發放慰問金，未來還會提供心理諮商，並確認是否有急難救助的需求。

對於此案是否有人為因素，蔣萬安強調，目前還不能排除任何可能，因此盼中央協助實驗量能。（編輯：蘇志宗）1130328

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