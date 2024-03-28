更多編輯台推薦新聞：
鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金
國際

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
數位發展部大門遭人開槍玻璃碎裂 警逮犯嫌查扣2槍
首頁 / 生活
寶林茶室案
新聞專題
寶林茶室案2/36
首頁 / 生活

寶林茶室食物中毒 侯友宜：專案小組配合調查

2024/3/28 11:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北28日電）寶林茶室食物中毒案受關注，新北市長侯友宜今天表示，死者家屬與各界都希望早日釐清真相，時間不等人，新北除第一時間通報，並下架相關產品外，專案小組將全力配合調查。

侯友宜上午到土城區參加新北捷運樹林線（萬大二期）CQ880A區段標工程開工動土典禮，會前接受聯訪時，媒體詢問寶林茶室食物中毒案議題。

侯友宜表示，本案發現有患者後，新北第一時間立即通報台北市，也在第一時間啟動調查，並要求供應商（粄條業者）下架，同時與中央、台北市配合，儘速調查釐清。

他說，家屬都希望早日發現真相，還給家屬公道，新北也密切注意是否有其他類似個案出現，但目前沒有其他個案。新北重視食安，專案小組將儘速配合調查釐清。（編輯：方沛清）1130328

寶林茶室案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
建立急性集體中毒通報機制？薛瑞元：會檢討精進
172.30.142.42