寶林茶室食物中毒 侯友宜：專案小組配合調查

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）寶林茶室食物中毒案受關注，新北市長侯友宜今天表示，死者家屬與各界都希望早日釐清真相，時間不等人，新北除第一時間通報，並下架相關產品外，專案小組將全力配合調查。

侯友宜上午到土城區參加新北捷運樹林線（萬大二期）CQ880A區段標工程開工動土典禮，會前接受聯訪時，媒體詢問寶林茶室食物中毒案議題。

侯友宜表示，本案發現有患者後，新北第一時間立即通報台北市，也在第一時間啟動調查，並要求供應商（粄條業者）下架，同時與中央、台北市配合，儘速調查釐清。

他說，家屬都希望早日發現真相，還給家屬公道，新北也密切注意是否有其他類似個案出現，但目前沒有其他個案。新北重視食安，專案小組將儘速配合調查釐清。（編輯：方沛清）1130328