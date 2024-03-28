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王必勝：寶林案未排除下毒 今天將解剖死者調查

2024/3/28 10:54（3/28 11:02 更新）
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（中央社記者賴于榛台北28日電）寶林茶室發生疑似食品中毒事件，目前已2人死亡。衛福部次長王必勝今天說，一般食物中毒症狀是噁心、嘔吐等腸胃道症狀，不會發展到肝腎衰竭，此案未排除下毒可能，今天將解剖死者進行調查。

台北市信義區寶林茶室發生疑似食品中毒事件，相關醫院、1999及民眾陸續通報，截至昨天傍晚，台北市衛生局已接獲9例，其中2例死亡、4例仍在加護病房救治中。

針對外界質疑此案稽查過慢，王必勝今天出席行政院會前受訪表示，此案台北市在24日有個案，還無法判斷是否因為食物引起死亡，但26日下午5時再度收到台北通報3例相關，因此食藥署下午6時便再去稽核，且在當晚通報法務部請地檢署調查。

他說，昨天下午6時也召開專家會議，討論後續檢驗必須在24小時內完成等等。

王必勝也強調，此案不能苛責北市衛生局，因為一般食物中毒都是集體，這次卻是各自吃飯，且一般食物中毒症狀是噁心、嘔吐等腸胃道症狀，不會發展到肝腎衰竭，此案食物中毒卻非常嚴重，判斷上並不容易。

他說，目前未能排除下毒可能，今天將解剖死者進行調查，由法醫研究所針對毒物農藥盤查，疾管署協助檢驗微生物或毒素。

至於未來是否檢討地方政府，王必勝說，等塵埃落定再檢討，目前應先查出原因。（編輯：翟思嘉）1130328

#王必勝
#台北市衛生局
寶林茶室案
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