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寶林茶室中毒風波擴大 台南50歲女急性肝衰竭進加護

2024/3/28 10:24（3/28 10:51 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張榮祥台南28日電）台北信義區寶林茶室食物中毒風波擴大，台南1名50歲女子3月21日前往食用「粿條」，26日因急性肝衰竭住進加護病房，目前意識清楚，台南衛生局昨晚獲報已展開調查送驗。

台南市政府衛生局今天指出，台南市1名50歲女子3月21日下午1時許曾到信義區寶林茶室用餐，只點選食用粿條；當天晚上陸續出現頭暈、腹瀉、嘔吐等症狀，症狀持續，尿液呈現茶色，24日前往台北仁愛醫院就醫，且婉拒住院建議直接返回台南。

這名女子25日再前往台南市立醫院急診就醫，被診出肝、腎功能異常，入住一般病房治療；26日下午因急性肝衰竭，改住加護病房，目前意識清楚。家屬昨晚告知女子有寶林茶室用餐飲食史，醫院隨即通報衛生局。

衛生局獲報後，立刻展開攝食調查及採集檢體送驗，且通報台北市政府衛生局及疾病管制署南區管制中心釐清。

這名女子是台南市通報寶林茶室疑食物中毒第2例，另1例是劉姓女子22日食用「滑蛋河粉」後上吐下瀉，在台南就醫治療症狀緩解，如今僅輕微腹瀉。（編輯：陳仁華）1130328

#台南市
#市府衛生局
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