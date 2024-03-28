消基會：寶林茶室案若廠商所致 願幫消費者打團體訴訟

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）針對台北市寶林茶室食物中毒案，消基會今天表示，若為原料生產商或餐廳作業污染所致，合計消費者及其家屬受理達20人以上，消基會將依消保法提起民事求償的團體訴訟。

台北市寶林茶室食物中毒案多人就醫、2死。衛生福利部長薛瑞元今天說，初步朝內生性或外來添加的毒素方向討論，不排除人為可能性，檢調已介入調查。

消費者文教基金會董事長吳榮達告訴中央社記者，如果確認是生產原料的廠商，或是餐廳經營管理作業污染、保存不當所致，消基會願意為受害者及其家屬提起民事求償的團體訴訟。

他說明，合計受害者與其家屬受理人數達20人以上，消基會即可依消費者保護法規定提起團體訴訟。

若是人為下毒，吳榮達說，由檢察官進行刑事調查後起訴，受害者與家屬可委請律師提起刑事告訴附帶民事求償。（編輯：陳政偉）1130328