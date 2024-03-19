消基會憂排擠健保經費 籲審查新藥用公務預算

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）消基會今天表示，肯定衛福部推動新藥平行審查機制，加速納入健保用藥嘉惠患者，但擔憂審查單位擴編後若改用健保經費支應，會出現排擠效應，呼籲未來也都會用公務預算支應。

消費者文教基金會舉辦西藥論壇，董事長吳榮達告訴中央社記者，衛生福利部中央健康保險署為了讓新藥加速納入健保用藥，嘉惠癌友及罕見疾病患者，今年起執行新藥平行審查機制，並成立專責單位，相關預算支付若用健保經費支應，可能排擠健保業務相關支付，影響醫療品質。

吳榮達說，原本新藥納入健保用藥流程，從藥廠提出，收集民眾意見後，接著由衛福部食品藥物管理署審查，最後進入健保署的共擬會議審議，整體作業流程費時3、4年。

吳榮達指出，後續2個機關的審查約占1年多時間，考量審查內容不同，健保署考量經費問題，食藥署審查藥品安全與有效性，所以健保署從今年起執行新藥平行審查機制，與食藥署同步進行審查，有助於新藥成為健保用藥的審查時間縮短7個月時間。

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吳榮達表示，健保署為此成立專責單位，目前編制100人，未來擬擴編到300人，消基會擔心若擴編後改用健保經費支應這個專責單位的運作支出，恐將排擠健保經費的使用，使得健保支應點數實際支付的金額被稀釋。

吳榮達也說，健保署幕僚告知目前使用公務預算支應，但是幕僚並無法允諾未來擴編不會改用健保經費支應，呼籲衛福部允諾維持用公務預算支應，以免影響健保醫療品質。（編輯：管中維）1130319